Aichach packt zu und erobert Spitze zurück

Plus Die Basketballer des TSV Aichach schlagen Tabellenführer Wertingen im Spitzenspiel und übernehmen Platz eins. Die Teamleistung ist der Schlüssel zum Erfolg.

Die Basketballer des TSV Aichach sind zurück an der Tabellenspitze der Bezirksklasse. Die Paarstädter siegten im Spitzenspiel gegen den BSC Wertingen mit 69:52 und holten sich Platz eins vom Konkurrenten zurück.