Adelzhausen schießt sich mit 5:0 an die Tabellenspitze

Nach einer starken Serie des Aufsteigers Inchenhofen zum Saisonauftakt der Fußball-Kreisliga mit fünf Siegen in Folge, ist in der Wallfahrtsgemeinde eine gewisse Ernüchterung eingekehrt. Beim Mitaufsteiger Sportfreunde Friedberg setzte es beim 0.4 die zweite Niederlage. Dafür hat sich der BC Adelzhausen zunächst irgendwie still und heimlich, aber am Sonntag gleich mit einem 5:0-Sieg gegen die Spielgemeinschaft Münster/Holzheim an die Spitze gesetzt.

