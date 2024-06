Trotz Regen: Mehr als 400 Radlerinnen und Radler bei Radtourenfahrt

Plus Bei der Radtourenfahrt durch das Wittelsbacher Land lassen sich die Teilnehmenden auch nicht vom Wetter abhalten. das war alles geboten.

Die Radtourenfahrt durchs Wittelsbacher Land ist inzwischen Tradition. Nur dieses Mal war eine kleine, aber wesentliche Sache anders: Zum Start ab sieben Uhr regnete es. . „So ein bisschen Regen macht doch nichts. Nach fünf Minuten ist es doch eh wurst“, brachte es ein ganz hart gesottener Radler auf den Punkt, bevor er sich auf die Strecke machte.

Die Rennradler, die die längste Strecke über 155 Kilometer und 1330 Höhenmeter fahren wollen, waren gut beraten, loszufahren und nicht am Start noch auf besseres Wetter zu warten. Mathias Bronner, der Vorsitzende vom veranstaltenden RSC Aichach schickte alle gruppenweise auf die Strecke. Vielleicht wäre etwas Warten aber doch eine Möglichkeit gewesen, denn ab acht Uhr kam nichts mehr vom Himmel. Während die Rennradler _ egal ob 155 oder 126 Kilomter - praktisch das ganze Wittelsbacher Land bereisten, hatten die Helferinnen und Helfer des RSC Aichach auch noch kürzere Strecken über 98 und 56 Kilometer