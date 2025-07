Challenge Roth: Aichacher Dominik Steiner unter den besten 200

6.30 Uhr, Sonnenaufgang über dem Main-Donau-Kanal. Unzählige Zuschauer säumen das Ufer. Dominik Steiner erlebt, so beschreibt er, „eine atemberaubende Gänsehautstimmung“, als er ins Wasser geht. Der Aichacher ist einer von rund 3500 Teilnehmern der Challenge Roth, der größten Triathlon-Veranstaltung der Welt. Am Ende wird der 43-jährige Sportler des RSC Aichach sie unter den besten 200 abschließen und als 25. seiner Altersklasse - und das in seinem erst zweiten Rennen über die Langdistanz überhaupt.

