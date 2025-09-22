Dasing und Sielenbach feiern Kantersiege – Verfolger Ried unterliegt Hollenbachs „Zweiter“

Der TSV Kühbach festigte mit einem 4:2-Auswärtssieg beim TSV Weilach seine Spitzenposition. Der TSV Sielenbach kletterte mit einem klaren 5:0-Heimsieg über den TSV Friedberg auf den zweiten Platz vor. Der VfL Ecknach II unterlag dem TSV Dasing deutlich mit 1:6. Wulfertshausen musste sich Neuling SV Obergriesbach mit 1:3 geschlagen geben und der SV Ottmaring entführte beim 3:1-Sieg in Rinnenthal die Punkte. Der TSV Hollenbach II drehte einen 0:2-Rückstand in einen 3:2-Auswärtssieg beim SV Ried.

SV Wulfertshausen – SV Obergriesbach 1:3

„Das war ein Spiel zum Vergessen“, teilte Coach Benjamin Trinkl mit, „ein ganz schwacher Auftritt von uns Zuhause.“ Die zahlreichen Ausfälle konnte sein Team nicht kompensieren. Er selbst musste sogar auf der Ersatzbank Platz nehmen, „so eng waren wir bestückt.“ Für Obergriesbach war nach sechs Minuten Torjäger Adriano Urrichio mit dem Führungstreffer zur Stelle. Wenig später erhöhte Philipp Hieber auf 2:0. „Der Aufsteiger war uns in allen Belangen überlegen und hätte bei konzentrierter Chancenverwertung noch deutlicher gewinnen können“, so Trinkl. „Wir müssen schnellstens im nächsten Spiel in Ottmaring ein anderes Gesicht zeigen, sonst wird es sehr dunkel“, sagte er. Der Gast legte nach der Pause noch einen Treffer durch Louis Hofbauer nach und Gabriel Schrägle erzielte für die Heimelf den Ehrentreffer. Kurios, denn zu diesem Zeitpunkt agierte Wulfertshausen durch zwei Zeitstrafen gegen Sebastian Schmieder und Johannes Holzmüller sogar in Unterzahl.

BC Rinnenthal II – SV Ottmaring 1:3

Nach dem Heimerfolg über Ecknach legte Aufsteiger SV Ottmaring auch im zweiten Duell gegen eine Bezirksliga-Reserve nach. In Rinnenthal gelang der Elf von Trainer Christian Jauernig ein verdienter 3:1-Auswärtssieg. „Der Dreier ist hochverdient, da wir die Partie über weite Strecken klar dominiert haben“, sah er seine Elf in einer blendenden Verfassung. „Wir hätten sorgar noch höher gewinnen können. Nach einem feinen Querpass von Roman Michl erzielte Routinier Stefan Stronczik die 1:0-Pausenführung. Michl erhöhte nach dem Wechsel per Kopf, nachdem Cihan Cimen serviert hatte. Stronczik belohnte sich in der 72. Minute mit dem 3:0 für die Gäste. Rinnenthal gelang lediglich noch eine Ergebniskosmetik durch Jonas Trinkl zum 1:3-Endstand. „Den Wiesn-Aufenthalt haben wir uns nun verdient“, blickte Jauernig bereits zum Münchner Oktoberfest voraus.

Icon vergrößern Kantersieg für den TSV Dasing: Auswärts beim VfL Ecknach gewannen die Autobahner mit 6:1, Michael Guggumos glänzte mit drei Treffern. Foto: Reinhold Rummel Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Kantersieg für den TSV Dasing: Auswärts beim VfL Ecknach gewannen die Autobahner mit 6:1, Michael Guggumos glänzte mit drei Treffern. Foto: Reinhold Rummel

VfL Ecknach II – TSV Dasing 1:6

Ecknachs verletzter Co-Spielertrainer Marco Buchner war bedient nach dem Schlusspfiff: „Wir haben einfach zu wenig Gegenwehr geleistet und standen Spalier bei den Gegentreffern vor der Pause.“ Der Gast aus Dasing agierte sehr konzentriert und nach einem Freistoß von Moritz Buchhart konnte Keeper Hetzer nur abklatschen. TSV-Spielertrainer Michael Guggumos war zur Stelle und drückte den Ball zur Führung über die Torlinie. Und als wenig später Bastian Pauer servierte, erhöhte Guggumos auf 2:0. Beim 3:0 durch Buchhart flankte Buba Saho maßgerecht, ehe die Heimelf durch Philipp Heinrichs zur Pause auf 1:3 verkürzen konnte. „Wir waren einfach zu passiv“, bemängelte Heinrichs. „Das war heute ein starker Auftritt“, machte TSV-Coach Johannes Rummel dann das halbe Dutzend voll, nachdem zuvor Buchhart und ein Eigentor von Stefan Hörl die Dasinger auf 5:1 davonziehen ließen.

TSV Weilach – TSV Kühbach 2:4

„Das war eine bittere Heimpleite“, teilte Abteilungsleiter Andreas Krammer mit. Knapp 300 Besucher sahen eine flotte und unterhaltsame Partie, „aber wir kassieren einfach zu viele einfache Gegentreffer“, sah Krammer den Gast mit Vorteilen im ersten Abschnitt. „Dann haben wir uns aber stark zurückgekämpft“, berichtete Krammer. Als dann Spielertrainer Safet Konakovic einen Strafstoß an die Querlatte donnerte, nahm Weilach noch mehr Fahrt auf. Merlin Höpner traf zum Ausgleich, aber dann senkte sich eine verunglückte Flanke von Stefan Geisler zur erneuten Führung der Gäste ins Weilacher Tor. Marcel Pietruska machte dann den Deckel zum 4:2-Auswärtssieg der Kühbacher drauf. Leo Solich: „Das Spielglück fehlte uns heute, sonst wäre durchaus ein Punkt drin gewesen.“

TSV Sielenbach – TSV Friedberg 5:0

„Das war ein sehr reifer Auftritt von uns“, lobte der spielende Abteilungsleiter Christoph Bauer seine Mitspieler. Von Beginn an kannte der Aufsteiger nur eine Spielrichtung. „Wir haben gut kombiniert und schöne Tore herausgespielt“, so Bauer, der selbst eine dicke Chance hatte. Da testete er aber den Fangzaun und vergab leichtfertig den Torerfolg. Den eröffnete Nico Bayerl bereits nach 19 Minuten und Elias Höchtl stellte den 2:0-Pausenstand her. Friedberg hatte dann die Chance zum Anschlusstreffer, aber Keeper Tremmel war zur Stelle. Auch nach dem Wechsel hatte der Gast wenig zu bestellen, bei dem aufgrund personeller Probleme auch der 45-jährige Coach Daniel Nowak mitspielte. „Am Ende hätte der Sieg noch deutlicher ausfallen können“, blickte Christoph Bauer schon auf das kommende Wochenende. Dann geht es zum Aufsteigerderby nach Obergriesbach.

SV Ried – TSV Hollenbach II 2:3

Mit drei Punkten im Gepäck konnte TSV-Spielertrainer Kevin Hauke gut gelaunt die Heimreise antreten. „Das war top, wie wir den 0:2-Rückstand wettgemacht haben“, lobte er die Einstellung seiner Elf. Bis zur Trinkpause passte zunächst wenig, und die Heimelf führte verdient durch Tore von Gottwald (17.) und Tobias Weishaupt (23.). „Die klaren Worte fruchteten dann“, so Hauke. Nach einem Freistoß von Bastian Fischer erzielte Maximilian Eberhard per Kopfball den Anschlusstreffer. Und als SVR-Keeper Helfer Hollenbachs Michael Fischer im Gesicht streichelte, gab es Strafstoß, den Fabian Loos zum 2:2 versenkte. Mit einem herrlichen Dropkick aus 18 Metern traf dann Michael Fischer zum 3:2-Sieg für die Landesliga-Reservisten. Enttäuscht war dagegen Jonas Gottwald, „uns fehlte die geistige Frische, so einen Vorsprung darf man nicht mehr abgeben.“

Kreisklasse Nord: Stotzard besiegt Spitzenreiter – Gundelsdorf weiter ungeschlagen

Icon vergrößern Mit einem Fallrückzieher klärte der Thierhauptener Tobias Hörmann in dieser brenzeligen Szene, als es kurz vor der Pause immer noch 2:0 für Stotzard stand. Foto: Josef Abt Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Mit einem Fallrückzieher klärte der Thierhauptener Tobias Hörmann in dieser brenzeligen Szene, als es kurz vor der Pause immer noch 2:0 für Stotzard stand. Foto: Josef Abt

DJK Stotzard – SG SV Thierhaupten/SV Baar 4:3

Als klarer Favorit war der Spitzenreiter nach Stotzard gereist. Viermal ging die Matthias Kefer-Elf bisher als Sieger vom Feld. In Stotzard war nun Endstation. „Das war heute eine brutale Mannschaftsleistung“, schwärmte Abteilungsleiter Roman Wilhelm. Er sah sein Team von Beginn an sehr giftig im Spiel, „und der Spitzenreiter hatte einfach nichts zu melden“, so Wilhelm. Zudem hatte Spielertrainer Simon Knauer einen Sahnetag. Viermal versenkte er das Spielgerät im Gästetor (28./42./59./70.). Erst in der Schlussphase kam der Gast dann stark auf, „da haben wir es uns noch einmal unnötig spannend gemacht“, erklärte Wilhelm. Für den Gast trafen Schacherl (64./84.) und Kühling (82.). Simon Knauer betonte: „Heute hat alles gepasst und wir haben hervorragend gegen den Ball gearbeitet.“

FC Gundelsdorf – TSV Gersthofen II 2:0

Weiter auf der Erfolgswelle schwimmt der FC Gundelsdorf. 2:0 bezwang die Heimelf die U23 des TSV Gersthofen. Abteilungsleiter Franz Haider sah zunächst eine sehr ausgeglichene Partie, „da waren wenig dicke Chancen auf beiden Seiten“. Lediglich ein Fallrückzieher von Fabian Forster sorgte kurz vor der Pause für Gefahr. Nach dem Wechsel konnte die Heimelf mehr zulegen. Ein Freistoß von Janik Westermeier fand im Strafraum den aufgerückten Sebastian Slupik, der per Kopfball die 1:0-Führung erzielte (73.). Gersthofen hatte dann durch Erich Merker die Ausgleichschance, aber sein Freistoß von der Strafraumgrenze verfing sich in der Gundelsdorfer Abwehrmauer. Im Gegenzug sorgte dann Tobias Funk für die Entscheidung, nachdem er von Tobias Knauer freigespielt worden war (89).