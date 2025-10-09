Warum eine 16-jährige Kühbacherin im Wiesn-Zelt plötzlich neben Hubert Aiwanger stand

Ein Volltreffer der Extraklasse: Die 16-jährige Magdalena Augustin aus Kühbach hat beim diesjährigen Oktoberfest Landesschießen im Schützenzelt für Furore gesorgt. Mit dem Luftgewehr erzielte sie auf zehn Meter Entfernung einen sensationellen Null-Teiler, ein Meisterschuss, der in der Schützentradition als nahezu perfekt gilt. Augustin, die für die Vereinigten Schützen Kühbach angetreten war, setzte sich gegen 2.364 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus ganz Süddeutschland durch. Ihre herausragende Leistung sicherte ihr nicht nur den ersten Platz, sondern auch das höchste Preisgeld von 3.000 Euro, überreicht von Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger.

Auch die Auflageschützen des Gau Aichach bewiesen ihr Können. Mit der Gaumannschaft sicherten sie sich den ersten Platz (2933,1) und unterstrichen damit die Stärke des Schützenwesens in der Region. Der Gauverein Paartal glänzte ebenfalls mit Spitzenplatzierungen. Er belegte sowohl den ersten (2098,5) als auch den dritten Platz (2067) und trug damit maßgeblich zum erfolgreichen Abschneiden des Landkreises bei.

Ergebnisse LGA Gaumannschaft Aichach: Fritz Dreyer (420,6 Ringe), Barbara Abt (420,2), Anton Katzenschwanz (420,1), Horst Willfahrt (418,8), Detlef Müller (418,5), Hans-Peter Hoch (418) und Rudolf Schlämmer (416,9).