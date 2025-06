Relegation: Echsheim jubelt spät und schickt Münster in die Kreisklasse

Vor ziemlich genau einem Jahr musste der SV Echsheim-Reicherstein an der Hohenrieder Straße (Gemeinde Petersdorf) seine Hoffnungen auf den Einzug in die Fußball-Kreisliga begraben. Am Sonntag aber machte es die Mannschaft besser. Mit einem 3:2-Sieg nach Verlängerung über die SG Münster/Holzheim ist nun der Aufstieg zum Greifen nahe. Zieht Langerringen am Mittwoch in die Bezirksliga ein, darf in Echsheim so richtig gefeiert werden. Ansonsten steht zwei Tage später ein weiteres Relegationsspiel an.

