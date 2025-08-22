Icon Menü
Englische Woche in der Kreisliga: Nur ein Gewinner am Donnerstag, Auswärtsfahrten am Sonntag

Fußball - Kreisligen

Europa-League-Gefühle in den Kreisligen: Am Donnerstagabend gelang es allerdings nur dem TSV Merching, sein Spiel zu gewinnen. Bachern tritt auf der Stelle, Friedberg und Kissing werden ausgebremst.
Von Kerem Degirmenci
    Haben derzeit jede Menge Grund zu feiern: Die Fußballer des TSV Merching bejubeln nach dem Schlusspfiff ausgiebig ihren Sieg beim TSV Göggingen. Foto: David Libossek

    Die englische Woche verlief für die Friedberger Kreisligisten bislang eher durchwachsen. Während der TSV Merching mit einem 3:0- Erfolg in Göggingen seine starke Serie fortsetzte, holten die Sportfreunde aus Bachern zuhause erneut einen Punkt und bleiben damit auf eigenem Rasen ungeschlagen. Weniger erfolgreich lief es für die Kissinger und die zweite Mannschaft des SV Mering, die beide Heimniederlagen hinnehmen mussten. Die SF Friedberg erwischte es am deutlichsten - mit 0:4 mussten sie sich geschlagen geben.

