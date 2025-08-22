Englische Woche in der Kreisliga: Nur ein Gewinner am Donnerstag, Auswärtsfahrten am Sonntag

Die englische Woche verlief für die Friedberger Kreisligisten bislang eher durchwachsen. Während der TSV Merching mit einem 3:0- Erfolg in Göggingen seine starke Serie fortsetzte, holten die Sportfreunde aus Bachern zuhause erneut einen Punkt und bleiben damit auf eigenem Rasen ungeschlagen. Weniger erfolgreich lief es für die Kissinger und die zweite Mannschaft des SV Mering, die beide Heimniederlagen hinnehmen mussten. Die SF Friedberg erwischte es am deutlichsten - mit 0:4 mussten sie sich geschlagen geben.
Fußball - Kreisligen
