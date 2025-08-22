Fußball - Kreisligen Englische Woche in der Kreisliga: Nur ein Gewinner am Donnerstag, Auswärtsfahrten am Sonntag

Europa-League-Gefühle in den Kreisligen: Am Donnerstagabend gelang es allerdings nur dem TSV Merching, sein Spiel zu gewinnen. Bachern tritt auf der Stelle, Friedberg und Kissing werden ausgebremst.