FC Pipinsried mit Arbeitssieg gegen Rain

Gegen ein Schlusslicht muss man sich eigentlich durchsetzen, zumal dann, wenn ein Heimspiel auf dem Programm steht. Die Fußballer des FC Pipinsried orientierten sich am Freitagabend in der Bayernliga an dieser Forderung. Mit einem 2:0-Erfolg über den TSV Rain verbesserten sie sich auf 45 Punkte. Die Torschützen waren Mario Götzendörfer und Valdrin Konjuhi, sie trafen jeweils kurz nach der Pause. Nun stehen sich die beiden Teams am Dienstag schon wieder gegenüber, die Partie im Georg-Weber-Stadion beginnt um 18 Uhr.

Das Ergebnis stufte FCP-Trainer Sepp Steinberger als insgesamt verdient ein: „Es fällt in die Kategorie Arbeitssieg. Man weiß, dass man in solchen Spielen nicht glänzen kann.“ Die Gäste kamen als abgeschlagenes Schlusslicht ins Dachauer Hinterland, leisteten aber dennoch energischen Widerstand. Was Steinberger nicht sonderlich überraschte: „Bis auf Heimstetten haben sie immer knappe Ergebnisse gehabt. Es war daher klar, dass das keine Geschichte im Vorbeigehen wird.“ Diese Aussage wird auf das zweite Duell dieser Mannschaften binnen weniger Tage wohl ebenfalls zutreffen.

Räuber und Mayer wieder auf dem Platz - Karger-Einsatz offen

Der Gewinn der drei Zähler am Freitagabend hat die Situation für den FC Pipinsried in der Spitzengruppe der Tabelle verbessert, nicht minder wichtig war die Entwicklung im personellen Bereich; schließlich warten in diesem Monat noch zahlreiche Aufgaben auf die Ilmtaler. „Räuber und Mayer waren wieder mit dabei“, stellte der Coach zufrieden fest. Beide konnte er zumindest als Einwechselspieler aufs Feld schicken. Und wie sieht‘s für Dienstag aus, darf dann vielleicht auch Nico Karger wieder eingreifen, der sich zuletzt immerhin auf die Bank der Ersatzleute setzen konnte? Da hält sich Steinberger mit einer Prognose vorsichtig zurück: „Wir bereiten uns ganz normal auf das Spiel in Rain vor, die personelle Lage kann sich von Tag zu Tag ändern.“ (jeb)

FC Pipinsried Engl - Greifenegger (46. Mayer), Ilic, Lobenhofer (46. Keßler), Lungwitz, Benko (83. Emirgan), Götzendörfer, Rodriguez Benitez, Bachhuber (90. + 1 Krist), Gebert (74. Räuber), Konjuhi.

Tore 1:0 Götzendörfer (50.), 2:0 Konjuhi (54.) Schiedsrichter Höfer (1. SC Feucht) Zuschauer 300.