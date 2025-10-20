FCP entlässt Steinberger: Ehemaliger Co-Trainer des FC Bayern München übernimmt

Die 1:2-Schlappe beim FC Deisenhofen und die generell schwankenden Leistungen haben beim Bayernligisten FC Pipinsried personelle Konsequenzen. Der im April 2024 installierte Fußball-Lehrer Sepp Steinberger wurde von seinen Aufgaben entbunden. Nachfolger des 52-jährigen Niederbayern ist Roman Langer. „Wir möchten uns ausdrücklich für Sepp Steinbergers Einsatz und seine Arbeit bedanken. Unter seiner Leitung hat sich die Mannschaft in den letzten eineinhalb Jahren stabilisiert“, wird Johannes Müller, der Sportliche Leiter des FCP, in einer Pressemitteilung des Vereins zitiert. „Nach sorgfältiger Abwägung aller Faktoren sind wir dennoch zu dem Entschluss gekommen, dass ein neuer Impuls notwendig ist“, fährt Müller fort.

Roman Langer ist neuer Trainer beim FC Pipinsried. Foto: IMAGO / foto2press

Mit Langer kommt ein junger, aber dennoch erfahrener Coach ins Dachauer Hinterland. Bis zum Ende der vergangenen Saison coachte der 35-Jährige den SV Heimstetten, den er unter anderem in der Saison 2023/24 zur Vizemeisterschaft in der Bayernliga Süd führte. Vor seinem Heimstetten-Engagement war Langer war von 2016 bis 2019 Co-Trainer des FC Bayern München in der Frauen-Bundesliga. Als aktiver Spieler stand er für den TSV 1860 München und Heimstetten auf dem Platz. „Ich freue mich darauf, den Verein, die Spieler und das gesamte Team hinter dem Team kennenzulernen und gemeinsam voller Energie loszulegen“, sagt Langer.

Man sei von Langer fachlich wie menschlich überzeugt, betont Müller. „Er bringt umfangreiche Erfahrung in der Bayern- und Regionalliga mit und steht für eine klare Spielphilosophie, intensive Trainingsarbeit und eine starke Mannschaftsführung“, charakterisiert er den neuen Übungsleiter.

Die Niederlage in Deisenhofen war in dieser Saison die erste des Dorfklubs in einem Auswärtsspiel. Im Süden von München trafen Nikolaos Gkasimpagiazov und Lukas Kretzschmar (Elfmeter) für die Hausherren um Ex-Trainer Andreas Pummer, ehe Florian Gebert verkürzte. (AZ, jeb)