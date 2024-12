13-Jähriger träumt von Bundesliga: Aichacher pfeift schon bei den Erwachsenen

Ein Zwölfjähriger leitet zwei offizielle Fußballspiele im Bereich der Männer: Ist so etwas denkbar? Doch, die Statuten erlauben es. Und zugetragen hat sich dies in der Schiedsrichtergruppe Ostschwaben, die seit 1948 besteht. „So was hatten wir noch nie“, betont Obmann Simon Sponer und wirft dabei einen stolzen Blick auf seinen sportlichen Ziehsohn Mahdi Hammouda . Die beiden Schiedsrichter bilden ein ungewöhnliches und ausgesprochen bemerkenswertes Duo. Über große Ziele und Idole.

Johann Eibl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Aichach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Tunesien Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis