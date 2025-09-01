Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Aichacher Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Aichach
Icon Pfeil nach unten
Lokalsport
Icon Pfeil nach unten

Fußball-A-Klasse Schiltberg siegt vor großer Kulisse in Aresing

Fußball-A-Klasse

Schiltberg siegt vor großer Kulisse

Der TSV gewinnt das Derby in Aresing. Klingen siegt erneut. Das Nachbarschaftsduell in der Nordstaffel endet remis. Einem Petersdorfer gelingt ein kurioses Kunststück.
Von Reinhold Rummel
    • |
    • |
    • |
    Schiltbergs späterer Siegtorschütze Jonas Koppold (Schiltberg) kommt in dieser Szene gegen Arsesings Josef Haas zum Abschluss.
    Schiltbergs späterer Siegtorschütze Jonas Koppold (Schiltberg) kommt in dieser Szene gegen Arsesings Josef Haas zum Abschluss. Foto: Anita Breitsameter

    Der SV Hörzhausen bleibt Spitzenreiter der A-Klasse Aichach. Beim SC Oberbernbach II siegte der SVH mit 3:1. Vor über 300 Besucherinnen und Besuchern setzte sich Absteiger TSV Schiltberg knapp mit 1:0 beim BC Aresing durch. Der BC Aichach II entführte unter Flutlicht die Punkte aus Dasing. Die Wanderfreunde Klingen sammelten mit einem 4:1-Sieg über Laimering bereits ihren zweiten Erfolg ein.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden