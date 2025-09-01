Schiltberg siegt vor großer Kulisse

Der SV Hörzhausen bleibt Spitzenreiter der A-Klasse Aichach. Beim SC Oberbernbach II siegte der SVH mit 3:1. Vor über 300 Besucherinnen und Besuchern setzte sich Absteiger TSV Schiltberg knapp mit 1:0 beim BC Aresing durch. Der BC Aichach II entführte unter Flutlicht die Punkte aus Dasing. Die Wanderfreunde Klingen sammelten mit einem 4:1-Sieg über Laimering bereits ihren zweiten Erfolg ein.
Fußball-A-Klasse
