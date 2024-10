Ottmaring baut Führung weiter aus, auch Brunnen weiter erfolgreich

Weiter erfolgreich agieren die Spitzenmannschaften in den A-Klassen. Der SV Ottmaring feierte einen weiteren 4:0-Heimsieg ohne Gegentreffer. Die DJK Brunnen brachte einen 3:1-Sieg aus Waidhofen mit nach Hause und der SV Obergriesbach putzte den TSV Kühbach II mit 6:2. Sieben Treffer schenkte der BC Aresing dem FC Gerolsbach II ein. Knapp mit 2:3 musste sich der TSV Friedberg II beim TSV Sielenbach beugen. Zum ersten Heimsieg kam der FC Hochzoll mit 2:1 gegen den TSV Inchenhofen II. Die erwarten nun am Sonntag den TSV Rehling. „Da müssen wir punkten“, teilte Tim Ranneberg mit. Zwar ist seine Elf derzeit arg von Verletzungen gebeutelt, „aber wir benötigen diese Punkte dringend, um aus dem Keller zu kommen.“ Spitzenreiter Ottmaring ist zu Gast beim FC Affing II und will dort seine Serie fortführen. Die Aichacher Reservisten treten beim Spitzenreiter in Brunnen an. „Da erwartet uns eine schwere Prüfung“, so Tüncar Cayoglu, der aber nach dem jüngsten Erfolg optimistisch die Auswärtsreise angeht. Der SV Obergriesbach erwartet zum Derby den SV Türkspor Aichach und strebt den nächsten Heimsieg dabei an.

Reinhold Rummel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ottmaring Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

SV Obergriesbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis