Schiltberg stürmt nach vorne – Mühlhausen schießt Ellgau ab

Mit einem 8:2-Auswärtssieg in Ellgau festigte der TSV Mühlhausen seinen Spitzenplatz der A-Klasse Nord. Der TSV Rehling wartet dagegen weiter auf den ersten Erfolg – 0:2 unterlag die Kölz-Elf dem VfR Foret. Der SSV Alsmoos-Petersdorf putzte den TSV Aindling II im Derby klar mit 4:1. Einen 5:3-Auswärtssieg feierte der BC Aichach II in der A-Klasse Aichach beim SV Hörzhausen. Der TSV Schiltberg setzte sich im Spitzenspiel beim SC Mühlried mit 3:2 knapp durch und der BCC Adelzhausen II feierte mit einem 4:1-Erfolg in Oberbernbach den ersten Sieg.

TSV Ellgau – TSV Mühlhausen 2:8

„Wir haben nur in der Anfangsphase leichte Probleme gehabt, danach haben wir das Spiel klar dominiert“ so ein hochzufriedener Mühlhauser Spielertrainer Philipp Pistauer. Seine Elf hatte nach dem frühen Rückstand, Florian Mordstein traf für die Heimelf nach vier Minuten, das Spiel im Griff. Zumal Florian Haug umgehend der Ausgleich gelang. „Wir haben den Ball gut laufen lassen und dann auch in dieser Höhe die Punkte verdient mitgenommen“, lobte Pistauer sein Team. Allen voran war Neuzugang Haug nicht zu bremsen, der vier Treffer beim Kantererfolg beisteuerte.

TSV Rehling – VfR Foret 0:2

Die Platzherren leiteten ihre dritte Saisonniederlage selbst ein. Michael Sturm unterlief schon nach elf Minuten ein Eigentor, Ümmet sorgte für den VfR noch vor der Pause für den Endstand. „Es war schon ein Klassenunterschied festzustellen“, teilte Abteilungsleiter Moser mit. Die Betz-Elf war klar dominierend nach dem Seitenwechsel mit dem 2:0-Vorsprung im Rücken. Die Heimelf konnte in der Offensive wenig Akzente setzen und ging erneut leer aus.

TSV Aindling II – SSV Alsmoos-Petersdorf II 1:4

Icon vergrößern Ein Tropfen auf dem heißen Stein: Sebastian Peltzer, Torhüter des TSV Aindling II, hielt zwar den Elfmeter von SSV-Kapitän Bernd Sauer. Am Ende gewann der SSV Alsmoos-Petersdorf II aber mit 4:1. Foto: Josef Abt Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Ein Tropfen auf dem heißen Stein: Sebastian Peltzer, Torhüter des TSV Aindling II, hielt zwar den Elfmeter von SSV-Kapitän Bernd Sauer. Am Ende gewann der SSV Alsmoos-Petersdorf II aber mit 4:1. Foto: Josef Abt

Im Duell zweier Zweitbesetzungen konnte der SSV Alsmoos-Petersdorf II auswärts beim TSV Aindling II punkten. Dabei stellte der SSV früh die Weichen auf Sieg: Bereits in Minute fünf eröffnete Louis Echter für die Gäste. Philipp Held zog nach (24.), ehe erneut Echter auf 0:3 aus Aindlinger Sicht stellen konnte. Für diese verkürzte Florian Pinter kurz vor der Pause (45. +3). Kurz nach der Unterbrechung wiederum stellte Johannes Kremer den alten Ab- und somit den 1:4-Endstand wieder her.

SV Hörzhausen – BC Aichach II 3:5

Nicht gut auf sein Team war Abteilungsleiter Andreas Grepmair zu sprechen. „Wir haben heute ein großes Unvermögen an den Tag gelegt. In allen Mannschaftsteilen waren wir nicht richtig auf der Höhe“, so der Hörzhauser. Dabei konnten die Platzherren durch Stefan Stegmayer nach 78. Minuten noch zum 3:3 ausgleichen. „Aber dann haben wir ein völlig billiges viertes Gegentor kassiert“, wettere Grepmair. Philipp Hopfensitz verdarb mit seinem dritten Tagestreffer die Laune des Hörzhauser gewaltig. Die Cayoglu-Elf bedankte sich und nahm den dritten Saisonsieg gerne mit nach Hause.

TSV Dasing II – Türkenelf Schrobenhausen 1:1

Unter der sehr aufmerksamen Leitung von Schiedsrichter Lukas Reitberger verspielten die Platzherren ihren ersten Sieg. Trotz einer Leistungssteigerung konnten die Dasinger ihren Führungstreffer nicht über die Zeit bringen. Youngster Elias Aulinger gelang mit einem strammen Schuss die Führung. Danach brachten die Gäste unnötig viel Hektik ins Spiel, und der Unparteiische musste eine Spielunterbrechung vornehmen. Zudem sahen Coskun Calis (Rot), Furkan Eroglu Gelb-Rot und Tahsin Hiziroglu bekam eine Zeitstrafe aufgebrummt. Die Dasinger verschenkten mit einem kapitalen Abwehrschnitzer den Sieg – Furkan Eroglu traf mit einer Volleyabnahme. Kurz vor dem Spielende rettete Dasings Keeper Karl Winter mit einer Wahnsinnsparade gegen Berkant Yürekli die Punkteteilung.

FC Gerolsbach II – FC Laimering/Rieden 1:1

„Wir haben uns heute auf unsere Grundbasics konzentriert und damit endlich mit dem ersten Punktgewinn belohnt“, fasste Trainerassistent Markus Kick die neunzig Minuten kurz zusammen. Diszipliniert und zweikampfstark ließen die Platzherren nicht viel zu und gingen nach einem Schnitzer der Gästeabwehr durch den 40-jährigen Christoph Paul mit 1:0 in die Pausenführung. Aus dem Nichts dann nach dem Wechsel der Ausgleich, als Leon Brosig für die Gäste den Ball ins Tor lenken konnte. Pech hatte kurz vor dem Schlusspfiff von Schiedsrichter Speckner der eingewechselte Ghafuri, dessen strammer Schuss nur den Querbalken streifte.

SC Oberbernbach II – BC Adelzhausen II 1:4

BCA-Spielertrainer Christoph Haas berichtete von einem sehr guten Auftritt seiner Elf. „Wir haben den Ball gut laufen lassen und sind schon zur Pause klar in Führung gelegen“, so Haas. Felix Peyke erzielte den Führungstreffer, als der BCA-Spielertrainer den Ball prima in die Schnittstelle am Strafraum passte. Manuel Haas erhöhte auf 2:0 und Metehan Karakurt schob nach feinem Zuspiel von Peyke den Ball zum 3:0-Pausenstand an SCO-Keeper Kleeberger vorbei ins Tor. Die Heimelf kam nach dem Wechsel dann besser ins Spiel, „aber wir haben unsere Defensivaufgaben gut erledigt“, so der Adelzhauser Coach. Christoph Kiemer erhöhte noch auf 4:0, ehe die Platzherrren durch Fadel Afoda zum Ehrentreffer kamen.

SC Mühlried – TSV Schiltberg 2:3

Beim bisher ungeschlagenen Spitzenreiter konnte der Absteiger seinen dritten Saisonsieg mit nach Hause bringen. „Ein wichtiger Dreier, den wir uns mit der großen Laufbereitschaft verdient haben“, so TSV-Abteilungsleiter Hofberger. „Aber wir haben noch große Luft nach oben“, trat er sofort auf die Bremse, „es ist derzeit noch eine Momentaufnahme“. Besonders gefiel ihm der Siegtreffer nach dem zweimaligen Rückstand. Schnell wurde aus der eigenen Abwehr der Ball nach vorn transportiert und Manuel Daurer steckte den Ball prima in den Lauf von Johannes Lechner, der das Spielgerät fulminant in den Torwinkel zum 3:2-Endstand knallte.

TSV Friedberg II – SC Eurasburg 0:3

Von einem glanzlosen Sieg berichtete SCE-Spielertrainer Christoph Augustin. Die Heimelf hatte sich schon frühzeitig dezimiert, da Tim Hanselmann Rot sah nach einem Foulspiel als letzter Mann. „Das hat die Aufgabe nicht einfacher gemacht“, so Augustin, „da die Friedberger die Räume am Strafraum sehr eng machten“. Elias Stockinger konnte dann mit einem tückischen Aufsetzer kurz vor der Pause den Führungstreffer erzielen. Nach der Pause stellte sich Euraburg besser auf das Überzahlspiel ein und legte noch zwei Treffer nach.