Auswärtsniederlage: Pipinsried rutscht auf Kunstrasen aus

Im ersten Auswärtsspiel 2025 in der Bayernliga Süd gingen die Fußballer des FC Pipinsried am Samstag leer aus. Bei der zweiten Mannschaft der SpVgg Unterhaching unterlagen sie mit 0:1. Die Partie wurde auf Kunstrasen ausgetragen. Diesen Untergrund sind die Hachinger besser gewohnt als ihr Gegner.

„Am Ende war es enttäuschend“, fasste Sepp Steinberger das Geschehen zusammen. Der FC-Coach war lediglich in der Startphase mit seinen Leuten zufrieden: „Wir haben vermissen lassen, was uns im Herbst so stark gemacht.“ Beispielsweise die Leidenschaft. Steinberger nahm sich dabei auch selbst in die Pflicht: „Ich habe es leider nicht geschafft, die Mannschaft unter der Woche auf diese Aufgabe richtig einzustellen.“ Das sei ihm auch in der Halbzeit nicht gelungen.

Ex-Stätzlinger Paul Iffarth steht erstmals nach Verkehrsunfall im Kader

Die Pipinsrieder Aufstellung sah auf einigen Positionen anders aus als eine Woche zuvor beim 2:1 zu Hause gegen Sonthofen. Benedikt Lobenhofer und Ludwig Räuber fehlten dieses Mal im Aufgebot, dafür kamen Pablo Rodriguez Benitez und Daniel Zanker von Anfang an zum Zug; im Tor wurde ein Wechsel von Maximilian Engl zu Maximilian Retzer vorgenommen und Nenad Petkovic fehlt verletzt noch länger.

Nach seinem schweren Verkehrsunfall zu Beginn der Saison tauchte Paul Iffarth erstmalig im Kader des FCP auf. Zum Einsatz kam der 21-jährige Stürmer am Samstag noch nicht. An mangelnder Unterstützung von den Rängen lag es nicht. Denn ein Großteil der lediglich 67 Zuschauer auf der Anlage des Bezirksligisten TSV Neuried im Südwesten von München kam aus Pipinsried.

Das Tor des Tages ging auf das Konto von Dominique Girtler, der nach gut einer Viertelstunde nach einem Pass allein vor Torhüter Maximilian Retzer erfolgreich war. Die beste Chance für die Gäste zum Ausgleich hatte Michael Bachhuber, doch ein Hachinger rettete auf der Torlinie. Kurz nach der Pause landete die Kugel ein zweites Mal im Netz der Gäste, aber diesmal entschied der Unparteiische auf Abseits.

FC Pipinsried: Retzer, Zanker, Ilic, Lungwitz, Mayer (84. Emirgan), Götzendörfer (68. Keßler), Rodriguez Benitez (46. Greifenegger), Benko, Bachhuber, Konjuhi (68. Gebert), Karger – Tor: 1:0 Girtler (18.) – Schiedsrichter: Treiber (FC Zell-Bruck) – Zuschauer: 67