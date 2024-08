Der SC Griesbeckerzell musste sich am dritten Spieltag der Fußball-Bezirksliga Nord mit einem Unentschieden begnügen. Kaum besser erging es dem TSV Hollenbach, der in Meitingen nicht über ein 0:0 hinauskam. Noch schlechter lief es für den VfL Ecknach, der in Horgau eine überraschende Niederlage einstecken musste.

Horgau Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fußball-Bezirksliga Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Griesbeckerzell Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis