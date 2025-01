Kontinuität im Krebsbachtal: Hollenbach verlängert mit Trainertrio

Der TSV Hollenbach geht auch in die kommende Saison mit einem Trainertrio. Der Bezirksligist verlängerte mit Christoph Burkhard, Daniel Zweckbronner sowie Fatih Cosar um ein weiteres Jahr. Das steckt dahinter.

Burkhard ist bereits seit Winter 2019 zurück bei seinem Heimatverein, wo er zunächst Christian Adrianowytsch als Co-Trainer assistierte. Danach übernahm der Ex-Profi zusammen mit Daniel Zweckbronner die Verantwortung. Das Duo führte die Krebsbachtaler zum Meistertitel in der Bezirksliga und erstmals in der Vereinsgeschichte in die Landesliga. Dort hatten die Rot-Weißen einen schweren Stand und stiegen sofort wieder ab. Dort entging Hollenbach nur knapp einem weiteren Abstieg, sicherte den direkten Klassenerhalt erst am vorletzten Spieltag. Zu allem Übel verletzte sich Zweckbronner schwer, als er sich die Achillessehne riss. Die Abteilungsleitung reagierte darauf und ergänzte das Duo im Sommer um Fatih Cosar (33), der seither als Co-Trainer agiert.

Durchaus überraschend führt der TSV nun in der Winterpause das Klassement der Bezirksliga Nord mit sieben Punkten Vorsprung an. Eine Entwicklung, die so nicht zur erwarten war. „Ziel war es, diese Saison nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben. Das sieht jetzt nach der Hinrunde schon ganz gut aus“, gibt Abteilungsleiter Bernhard Fischer zu Protokoll. Ausschlaggebend für die erneute Verlängerung sei aber nicht die derzeitige Platzierung, vielmehr hebt Fischer die harmonische Zusammenarbeit mit dem Trainertrio hervor. „Christoph und Zwecke sind nun schon seit fast fünf Jahren bei uns in der Verantwortung. Sie kennen den Verein, das Umfeld und identifizieren sich mit unserem TSV. Fatih schließt da seit Sommer nahtlos an. Die drei sind sportlich ambitioniert, verlieren aber auch Themen neben dem Platz nicht aus den Augen und haben einen sehr guten Draht zur Mannschaft“, ergänzt Fischer.

Fußball: Zwei Neuzugänge für den TSV Hollenbach

„Trotz zweier schwieriger Jahre mit dem Abstieg aus der Landesliga und dem beinahe Abstieg letztes Jahr, gab es nie eine Trainerdiskussion. Vielmehr wurde uns immer der Rücken gestärkt, das ist schon außergewöhnlich. Dieses Vertrauen wollen wir zurückzahlen.“, sagt Zweckbronner. Burkhard sieht das ähnlich. „Die Konstellation passt einfach.“ Wenngleich der inzwischen 40-Jährige gesteht, dieses Mal länger über die Verlängerung nachgedacht zu haben. „Ich wollte keine Entscheidung aus der Gewohnheit heraus treffen. Die Arbeit mit der Mannschaft macht aber immer noch wahnsinnig Spaß und ich habe vor den Spielen noch die nötige Anspannung, das waren für mich wichtige Faktoren.“

Zur Rückrunde gibt es zwei Neuzugänge im Hollenbacher Kader. Von den A-Junioren des FC Pipinsried stößt mit Florian Leitenmayer ein 17-jähriger Mittelfeldakteur zur Mannschaft. Mit Cyrill Siedlaczek verstärkt zudem ein Abwehrspieler den TSV. Der 26-Jährige war zuletzt für den FC Affing am Ball, aufgrund eines Innenbandrisses, war er aber seit vergangenem April inaktiv. Verlassen hat die Krebsbachtaler hingegen Elias Jaskolka (BC Aichach).