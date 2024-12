Transfercoup: Griesbeckerzell holt Torjäger Kadirolli

Ein Transfercoup ist dem Bezirksligisten SC Griesbeckerzell gelungen. Der abstiegsbedrohte SCG darf sich im Kampf um den Klassenerhalt über Arsim Kadirolli freuen. Mit seinen Toren soll der Angreifer helfen, das große Ziel in der Frühjahrsrunde zu erreichen. Der 26-Jährigen ist im Wittelsbacher Land bestens bekannt.

Kadirolli wechselt vom Bayernligisten TSV Rain nach Zell. Benedikt Oswald, Vizepräsident Spielbetrieb, zeigte sich begeistert über den Transfer: „Arsim ist nicht nur ein sympathischer Typ, sondern passt auch charakterlich hervorragend in unsere Mannschaft. Seine spielerischen Fähigkeiten werden uns enorm weiterhelfen, insbesondere in der Offensive.“ Kadirolli, der in der Offensive variabel einsetzbar ist, bevorzugt die Rolle des Flügelstürmers.

Fußball: SC Griesbeckerzell holt Kadirolli

In seiner bisherigen Karriere hat er eindrucksvolle Zahlen vorzuweisen: In 195 Spielen erzielte er wettbewerbsübergreifend 101 Tore und steuerte 54 Vorlagen bei. Besonders erfolgreich war der 26-Jährige in der vergangenen Spielzeit, als er den SC Oberbernbach mit 21 Treffern zum Klassenerhalt schoss. Danach wechselt er zum TSV rain, wo er in zehen Bayernliga-Spielen aber nur einmal traf.

Kadirolli war auch schon für Türkspor Aichach und den BC Aichach am Ball. Mit seiner Vielseitigkeit und seinem Torinstinkt soll er der Offensive des SC Griesbeckerzell neue Impulse verleihen. Die Zeller, die aktuell auf einem Relegationsplatz stehen, haben in 19 Partien erst 27 Tore erzielt. „Wir sind überzeugt, dass Arsim uns nicht nur fußballerisch, sondern auch menschlich bereichern wird. Sein Wille, seine Qualitäten und seine Erfahrung machen ihn zu einem wichtigen Baustein für unsere Mannschaft“, fügt Oswald hinzu. (dab)