Der Wiederbeginn in den Fußballligen rückt näher. Das verleiht den Testspielen mehr Gewicht. Beim TSV Hollenbach schlagen die Verantwortlichen nach einem neuerlichen schwachen Auftritt des TSV Alarm. Der VfL Ecknach zeigt zwei Gesichter. In guter Form präsentiert sich indes der TSV Aindling. Der FC Pipinsried hat seine beiden Testspiele am Wochenende abgesagt.

Hollenbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Aindling Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Grippe Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis