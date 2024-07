Fußball

06:01 Uhr

EM-Traum: Kühbachs Trainer Emanuel Miok fiebert mit Rumänien mit

Emanuel Miok, Trainer des TSV Kühbach fiebert bei der EM mit Rumänien mit und war schon bei zwei Spielen vor Ort. Auch für das Achtelfinale am Dienstag in München hat er Karten.

Plus Der Kühbacher Trainer Emanuel Miok ist bei der EM in den Stadien vor Ort. Warum er die rumänische Mannschaft anfeuert und wie er die Stimmung im Land erlebt.

Von Sebastian Richly

Eigentlich war der Traum schon ausgeträumt für Emanuel Miok, doch dann bekam er die Nachricht, dass es noch Restkarten gibt. 45 bange Minuten später war die Freude groß, der 39-Jährige hatte die Tickets für die Vorrundenspiele Rumäniens bei der Fußball-Europameisterschaft sicher. Der Trainer des TSV Kühbach und langjähriger Kicker des TSV Friedberg erzählt, wie er die bisherigen Spiele erlebt hat, worin der Unterschied zwischen deutschen und rumänischen Fußballfans besteht und was er den Rumänen noch zutraut.

Fußball-EM 2024: Kühbacher Trainer reist Rumänien hinterher

Die bestreiten am Dienstag ab 18 Uhr ihr Achtelfinale gegen die Niederlande. Rumänien ist in diesem Spiel Außenseiter, wobei Miok sein Team nicht chancenlos sieht. „Wir haben bislang ein gutes Turnier gespielt und Holland ist nicht unschlagbar. Wenn wir gut verteidigen und wieder eine Mannschaft sind, können wir auch weiterkommen“, so der Steppacher (Kreis Augsburg), der in Rumänien geboren wurde und aufgewachsen ist. „Für Rumänien ist es schon eine tolle Sache, überhaupt dabei zu sein. Durch das Erreichen der K.o-Runde hat die Mannschaft ihr Soll erfüllt. Alles, was jetzt kommt, ist Zugabe.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

