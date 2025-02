Hollenbach startet mit Härtetest

Seit gut einer Woche befinden sich die Bezirksligafußballer des TSV Hollenbach in der Vorbereitungsphase für die anstehende Frühjahrsrunde. In den bisher vier Trainingseinheiten wurde vor allem an Fitnessgrundlagen und Koordination gearbeitet, an 15 weiteren Übungsabenden möchte das Trainertrio Burkhard/Zweckbronner/Cosar der Truppe den Feinschliff für die Rückserie verpassen. Mit dabei sind auch die beiden Neuzugänge Florian Leitenmayer (A-Junioren FC Pipinsried) und Cyrill Siedlaczek (FC Affing).

Am Sonntag steht für die Krebsbachkicker bereits das erste Freundschaftsspiel an. Dabei wartet mit dem Landesligisten TSV Wertingen gleich ein echter Härtetest auf (Anstoß 15 Uhr in Wertingen). Bis zum Rückrundenstart am 15. März gegen den VfR Neuburg testen die Rot-Weißen ihre Wettbewerbsfähigkeit noch in vier weiteren Vorbereitungsspielen: Sonntag, 16. Februar, 13 Uhr, bei der SpVgg Joshofen Bergheim, Sonntag, 23. Februar, 12 Uhr, gegen den SV Hammerschmiede (in Batzenhofen), Samstag, 1. März, 12 Uhr, gegen den TSV Bobingen (in Batzenhofen) sowie Samstag, 8. März, 12 Uhr, beim FC Königsbrunn.

Trainer Daniel Zweckbronner blickt gespannt auf den Rückrundenstart: „Wir haben uns in der Hinserie eine tolle Ausgangsposition erarbeitet und wollen unsere Leistungen natürlich bestätigen. Dabei haben wir keinen Druck, vielmehr herrscht Vorfreude auf eine zweite Saisonhälfte, in der wir noch was erreichen können und wollen.“ Die Krebsbachtaler überwinterten als Tabellenführer der Bezirksliga Nord mit sieben Punkten Vorsprung auf den ersten Verfolger SV Wörnitzstein-Berg.

Bei aller Euphorie vermeldet der TSV auch eine weniger erfreuliche Nachricht. Angreifer Patrick Högg verlässt Hollenbach im Sommer und wechselt zum Bayernligisten TSV Nördlingen. Der 24-Jährige war erst vor der laufenden Spielzeit nach Stationen beim TSV Rain und FC Gundelfingen zu seinem Heimatverein zurückgekehrt. (nzf)