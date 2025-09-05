Dritter Spieltag in Kreis- und A-Klassen: Wer bleibt ungeschlagen?

Die Kreis- und A-Klassen mit Beteiligung aus dem Landkreis Aichach-Friedberg starten in ihren dritten Spieltag. Auch wenn es für eindeutige Trends deutlich zu früh scheint, wo die Reisen für die Mannschaften in dieser Saison hingehen werden, kristallisieren sich mittlerweile doch einige spannende Begegnungen heraus. Können die noch ungeschlagenen Mannschaften auch diese Woche ihre Serien fortsetzen?

Kreisklasse

Der SV Ried, aktueller Spitzenreiter der Kreisklasse Aichach, hat dieses Wochenende noch Pause, der SVR bestreitet sein drittes Spiel dieser Saison gegen den TSV Dasing erst am Donnerstagabend. Das kann der TSV Kühbach bei seinem Heimspiel am Sonntagnachmittag gegen den ebenfalls ungeschlagenen SC Oberbernbach – bislang zwei Unentschieden – nutzen, um sich zumindest vorübergehend an die Spitze zu setzen. Ried und Kühbach sind nach gerade einmal zwei Spielen die letzten beiden Mannschaften mit voller Punkteausbeute.

Ebenfalls noch ungeschlagen, aber mit Punktverlust, sind der TSV Weilach und der VfL Ecknach II. Auch diese beiden könnten mit Siegen gegen den TSV Hollenbach II – derzeit Zehnter mit einem Punkt – beziehungsweise den SV Obergriesbach – derzeit punktlos Elfter von 13 – am Sonntag vorübergehend an Ried vorbeisetzen. Neben dem SVO aus dem Norden ist auch der SVO aus dem südlicher gelegenen Ottmaring noch punktlos, letzterer wird auch vorerst weiter warten müssen: Der SV Ottmaring hat am Wochenende spielfrei.

Mission Wiederaufstieg: Der TSV Friedberg will beim BC Rinnenthal II den ersten Sieg der Saison einfahren. Foto: Reinhold Rummel

Auf der Jagd nach dem ersten Sieg sind zudem der BC Rinnenthal II sowie der TSV Friedberg, der allerdings auch erst ein Spiel bestritten hat. Die beiden treffen am Sonntag in Rinnenthal beim Friedberg-Derby aufeinander. Mit dem SV Wulfertshausen und dem TSV Sielenbach spielen zudem die aktuellen Tabellensechste und -siebte um ihren jeweils zweiten Sieg.

In der Kreisklasse Augsburg Nord sind zwei Mannschaften aus dem Landkreis noch ohne Punktverlust: Die SG Thierhaupten/Baar trifft am Sonntagnachmittag auf die zweite Mannschaft des TSV Gersthofen. Der FC Gundelsdorf empfängt zudem den TSV Firnhaberau. Die DJK Stotzard dagegen will zu Hause gegen den FC Langweid ihre ersten Punkte der Saison sammeln.

A-Klasse

Vorerst muss sich Absteiger TSV Schiltberg gedulden, weitere Punkte im Kampf um den direkten Wiederaufstieg aus der A-Klasse Aichach zu sammeln: Nach einem Auftakt nach Maß mit sechs Punkten aus zwei Spielen und einem Torverhältnis von 5:0 hat der TSV an diesem Wochenende spielfrei. Das können die anderen punktverlustfreien Teams nutzen, um zumindest vorerst zu enteilen: Der SV Hörzhausen, aktuell Tabellenführer, reiste dafür am Freitagabend bereits zum FC Laimering-Rieden. Ebenfalls am Freitagabend trafen die SG Mauerbach und der BC Aresing, die jeweils bereits einen Sieg einfahren konnten, aufeinander (Spiele zu Redaktionsschluss noch nicht beendet).

Zerpflückte A-Klassen stellen Teams aus dem Landkreis Aichach-Friedberg vor Herausforderungen

Auch die Wanderfreunde Klingen, die auf den Vorletzten Gerolsbach II treffen, und der SC Mühlried, der zur drittletztplatzierten Türkenelf Schrobenhausen reisen, sind noch ohne Punktverlust und können ihren Traumauftakt noch ausbauen. Außerdem empfängt der BC Aichach II den SC Oberbenbach II zum Aichach-Derby, während der BC Adelzhausen II den TSV Dasing II zum kleinen Autobahn-Derby bittet.

In den zerpflückten restlichen A-Klassen gibt es noch weitere Duelle mit Beteiligung aus dem Landkreis Aichach-Friedberg: In der A-Klasse Augsburg Ost tut es die zweite Mannschaft des TSV Merching ihrem ersten Team gleich und hat sich an der Tabellenspitze festgesetzt. Am Sonntag reist sie nun zur Zweitvertretung der Sportfreunde Friedberg. Ein weiteres Derby bestreiten der SC Eurasburg und der Kissinger SC II, während der TSV Friedberg II spielfrei hat.

In der A-Klasse Augsburg Nord tun sich einige der Kreisteams noch schwer. Der TSV Rehling – diese Woche spielfrei – der SV Echsheim-Reicherstein II und die SG Thierhaupten/Baar II haben allesamt noch keine Punkte auf dem Konto. Letztere beiden wollen das beim SSV Alsmoos-Petersdorf (zwei Spiele, vier Punkte) und gegen den TSV Ellgau (ein Sieg) ändern. Ebenfalls vier Punkte auf dem Konto haben der TSV Mühlhausen und der TSV Aindling II, die gegen den Tabellenführer TSV Meitingen II und bei der SG Lützelburg/Achsheim ungeschlagen bleiben wollen. Der FC Affing II will dagegen beim VfR Foret seinen ersten Saisonsieg einfahren. Das will auch die SG Klingsmoos/Pöttmes II in der A-Klasse Neuburg, die bislang ohne Punkte dastehen und am Sonntag zur SG Oberhausen/Sinning reisen.