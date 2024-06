Nach einem Jahr zurück: Paci übernimmt SG Stätzling II/Igenhausen

Plus Eugenio Paci übernimmt als Trainer die SG Stätzling II/Igenhausen. Auf den 41-Jährigen wartet eine Mammutaufgabe. Für den Rückkehrer genau das Richtige.

Von 2017 bis 2023 coachte Eugenio Paci den FC Igenhausen. Im vergangenen Sommer verließ der Trainer seinen FCI. Nach einer Saison bei der DJK Augsburg West kehrt der 41-Jährige zurück und übernimmt die SG Stätzling II/Igenhausen, die nach dem Abstieg in der Kreisklasse antreten wird. Warum der Rückkehrer bis zuletzt auf den Klassenerhalt gehofft hatte und warum er nach nur einem Jahr wieder da ist.

"Der FCI ist für mich ein besonderer Verein. Ich hatte mehrere Angebote, aber ich kann bei Igenhausen einfach nicht Nein sagen", so Paci, der umgehend nach dem Verkünden seines Abschieds bei den Augsburgern kontaktiert wurde. "Das war zeitgleich. Ich wollte einfach wieder aufs Land raus. Ich habe in dem Jahr wichtige Erfahrungen gemacht und bereue es nicht, aber ich habe dann entschieden, dass ich wieder eine neue Herausforderung brauche."