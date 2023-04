Ried kommt läuft in Kühbach hinterher

Tabellenführer Gerolsbach bleibt auch in Gebenhofen auf Meisterschaftskurs in der Kreisklasse Aichach und Schiltberg lässt Mauerbach keine Chance.

Gebenhofen – Gerolsbach 0:3

Für DJK-Berichterstatter Sigi Haas hatte der Gast die klar bessere Spielanlage und auch in der Box die Übersicht: Schon in der achten Spielminute versenkte Matthias Steurer unter der sicheren Leitung von Schiedsrichter Franz Schmidt das Spielgerät zur Gästeführung. Daniel Fischer erhöhte noch vor dem Seitenwechsel mit einem platzierten Flachschuss auf 2:0. „Da hätten wir zuvor ausgleichen können“, so Sigi Haas, aber Dominik Menziger und Marko Mladenovic vergaben die besten Möglichkeiten. Auch nach dem Wechsel spielten die Platzherren bis zum Strafraum ordentlich mit, aber dann biss man sich in der FCG-Abwehrreihe fest. Den Schlusspunkt setzte Marco Kutscherauer nach einem feinen Zuspiel von Daniel Fischer.

Kühbach – Ried 4:1

Hoch zufrieden zeigte Abteilungsleiter Bernd Haberl: „Wir waren das klar bessere Team und hätten sogar noch höher gewinnen können.“ Auch der frühe Rückstand durch Gästespieler Jonas Eikelmann brachte die Miok-Elf nicht aus dem Konzept. Nur drei Minuten später glich Niclas Mederer nach einem Pass von Maximilian Rauch aus. Dann verhinderte zunächst Rieds Schlussmann Simon Helfer einen weiteren Einschlag, als er gegen Magnus Haberl stark reagierte. Machtlos war Helfer wenig später aber, als Haberl erneut überlegt abzog und zur Führung traf. Bernd Haberl freute sich, als nach einer halben Stunde sein zweiter Filius Kilian Haberl mit einem trockenen Flachschuss zur 3:1-Pausenführung erhöhte. Als Maximilian Rauch im Strafraum gefoult wurde, stellte Torjäger Marcel Pietruska per Foulelfmeter zum 4:1-Endstand.

Tandern – Ottmaring 1:1

„Den Punkt nehmen wir gerne“, so FCT-Coach Oliver Beck. Allerdings grübelte er nach dem Schlusspfiff über die „klar verschenkten zwei weiteren Punkte.“ Allein die Großchance von Johannes Ankner brachte ihn in Wallung. Zuvor hatten schon Jonas Kölbl und Samuel Klobucaric versäumt, die Führung aus der 37. Minute von Korbinian Kölbl auszubauen. Und dann kam es, wie so oft im Fußball, dass der Gast aus wenigen Chancen Kapital schlägt. Patrick Berner glich für Ottmaring aus. Dabei hatte die Heimelf sogar noch Glück, dass das Lattenkreuz einen weiteren Gästetreffer verhinderte.

Aresing – Ecknach II 0:3

Tief durchschnaufen konnte nach dem Schlusspfiff des Unparteiischen Jürgen Habermehl Ecknachs Coach Raphael Engl. Zum einen hielt er seinen Kasten sauber, zum anderen trafen seine Vorderleute zum verdienten Auswärtssieg. Für BCA-Berichterstatter Sebastian Schreier war es ein typischer Auftritt der Platzherren. Der Aresinger klagte über die fehlende Kaltschnäuzigkeit im Strafraum. Dazu kam auch noch Pech, denn Dominik Hormann zimmerte schon in der sechsten Minute den Ball nur an die Querlatte. Diese traf zunächst auch der Gast, als Jonas Erhard nach zwölf Minuten drauf hielt. Den Weg ins Aresinger Gehäuse fand dann Mario Lasnig zur Führung. Nur drei Minuten später versenkte Jonas Erhard den Ball mit einem feinen Dropkick zur 2:0-Pausenführung. Und als die Gäste nach einen Konter auf 3:0 durch Erhard stellten, war die Partie entschieden.

Laimering/R. – Gundelsdorf 0:0

Torlos endete die Partie auf dem tiefen Geläuf nach einen starken Platzregen auf der Dasinger Sportanlage. „Wir haben das optimale aus den letzten Spielen erreicht“, lobte der noch gesperrte Spielertrainer Christoph Mittermaier sein Team. Vor allem Schlussmann Robert Sezmüller hielt die Heimelf mit starken Paraden in der Anfangsphase im Spiel. Dann hatte Christoph Haas sogar die Chance zum Führungstreffer für die Laimeringer, aber er knallte einen Strafstoß nach einem Handspiel der Gäste nur an den Torpfosten. Gundelsdorf erhöhte nach dem Wechsel die Schlagzahl, „aber wir haben uns gut dagegen gestemmt“, war Mittermaier mit dem Punktgewinn nicht unzufrieden.

Schiltberg – Mauerbach 3:1

Von einem hochverdienten Heimsieg sprach TSV-Berichterstatter Josef Geisler: „Die Partie war mit unseren frühen Treffern schon vor der Pause entschieden.“ Schon in der dritten Spielminute gelang Rene Hamann die Führung aus gut zwanzig Meter. Geisler: „Der passte schee ins Torkreuz. Da gab es nichts zu halten.“ Johannes Koppold legte dann nach einem Getümmel im Strafraum aus sieben Meter den zweiten Schiltberger Treffer nach und Jonas Koppold stellte nach Querpass von Robin Streit auf 3:0 zur Pause. Danach verflachte die Partie. Mauerbach hatte dann mehr vom Spiel und verdiente sich den Ehrentreffer durch Routinier Florian Brandmair zum 3:1-Endstand.