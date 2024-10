Waidhofen marschiert weiter: Auch Gundelsdorf kann Aufsteiger nicht stoppen

Der SV Waidhofen stürmt weiter unangefochten an der Tabellenspitze. Nach dem 5:1-Heimsieg über den FC Gundelsdorf beträgt der Vorsprung auf die Konkurrenz bereits sechs Zähler. Neuer Verfolger ist nun die DJK Stotzard, die einen 4:3-Auswärtssieg aus Ecknach heimbrachten. „Wir müssen wieder die Kurve bekommen“ klagte VfL-Coach Philipp Heinrichs, wenn es nun am Sonntag nach Bachern geht. Diese unterlagen beim TSV Dasing überraschend hoch mit 1:6. Der Ex-Bachener Michael Guggumos sprühte vor Spielfreude und hatte mit drei Toren großen Anteil seiner Elf. Jubel durfte auch der Aufsteiger TSV Aindling II. Der Huber-Elf gelang gegen den TSV Schiltberg mit 2:0 der erste Saisonsieg. Nun geht es am Sonntag zum Derby nach Gundelsdorf. Beste Werbung für das Top-Spiel am Sonntag beim Spitzenreiter in Waidhofen machte der TSV Kühbach – durch den 3:2-Heimsieg über den BC Rinnenthal II kletterte die Miok-Elf auf den zweiten Rang vor. Bereits am Samstag erwartet der TSV Hollenbach II nach dem torlosen 0:0 in Gebenhofen den TSV Dasing Zuhause.

