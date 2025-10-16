Affing steht kurz vor dem ersten Ziel

Als im Sommer der Spielplan für die Fußball-Kreisliga Ost veröffentlicht wurde, da hat so mancher beim Blick auf die Paarungen des 13. Spieltages wohl zu sich gesagt: Das wird das Spitzenspiel. Damit gemeint war die Partie des FC Affing am kommenden Sonntag ab 15 Uhr zuhause gegen den SC Griesbeckerzell. Schließlich hatten die Gastgeber ihren Kader merklich verstärkt, während man den Zellern nach dem Abstieg aus der Bezirksliga zutrauen konnte, sie würden gleich wieder oben angreifen. Teil zwei dieser Überlegung erwies sich als schwerer Irrtum. Beim SCG spricht keiner mehr von einer sofortigen Rückkehr nach oben, vielmehr ist zu befürchten, dass es noch mal eine Stufe tiefer geht. Zumal man am Mittwoch im Nachholspiel beim SSV Alsmoos-Petersdorf mit 0:2 Toren unterlegen war.

Metin Bas, seit einigen Wochen Trainer beim SCG, findet klare Worte: „Wir haben verdient verloren, Alsmoos war die willigere Mannschaft.“ In der 67. Minute hatte Luca Manhart mit einem Schuss an den linken Innenpfosten die Hausherren in Führung gebracht, am Ende erzielte Fabio la Russa den zweiten Treffer, nachdem Justin Tanguc mit Gelb-Rot ausgeschlossen worden war. Damit befindet sich Griesbeckerzell auf dem 14. Rang.

Die Papierform am Sonntag spricht eindeutig für die Hausherren, die in den ersten zwölf Punktspielen den Gegnern erst zwei Unentschieden gestatteten. „Ich hab‘ mir den Gegner einmal angeschaut“, teilte Angelo Jakob mit. Der FCA-Spielertrainer rät seinem Team: „Da müssen wir körperlich dagegenhalten.“ Außerdem rechnet er damit, dass der Boden tief sein wird, sodass eine vom Kampf geprägte Auseinandersetzung zu erwarten sein wird, und zudem dürfte eine Derbystimmung zu verspüren sein. Jakob zur personellen Lage: „Von der ersten Elf müssten alle da sein.“ Und in dieser Besetzung waren die Affinger zuletzt in Pöttmes mit 5:2 Toren erfolgreich. Die Nummer eins der Bezirksliga steht auf Grund der langen Erfolgsserie unmittelbar vor dem ersten Saisonziel, die Herbstmeisterschaft ist dem früheren Bayernligisten schon beinahe sicher.

Metin Bas hat zu beiden Vereinen eine Beziehung. Früher war der 42-Jährige sowohl in Affing als auch in Griesbeckerzell engagiert, nun ist er zu den Zellern zurückgekehrt. Zuvor endete dort die Tätigkeit von Spielertrainer Björn Wohlrab. Wenn die erwnschten Ergebnisse sich partout nicht einstellen wollen, dann wieder überall der Coach in Frage gestellt, egal ob in der Champions League oder in der Kreisliga Ost. Bas konnte bisher noch keinen Sieg verbuchen. Er ist bemüht, das Duell beim FCA vergleichsweise locker anzugehen: „Wir sind beim Tabellenführer. Da haben wir nichts zu verlieren. Da können ein paar Spieler zeigen, was sie drauf haben.“ Am besten natürlich gleich alle, die zum Einsatz kommen. Der größte Teil der Kandidaten, die aktuell erste Wahl darstellen, sollte parat stehen, um dem Bezirksliga-Anwärter die Stirn zu bieten.

Bereits heute Abend (18.30 Uhr) gastiert der TSV Pöttmes zum Derby beim SV Echsheim-Reicherstein. Am Sonntag dann muss Affing-Verfolger BC Aichach muss zum TSV Rain II, der zuletzt ein anderes Spitzenteam ärgerte und dem BSV Berg im Gau einen Punkt abtrotzte. Außerdem ist die zweite Garnitur des Landesligisten zu Hause noch unbesiegt (5 Siege/1 Unentschieden). Die DJK Gebenhofen hat in Rennertshofen die Gelegenheit, die Abstiegszone weiter zu distanzieren. Inchenhofen steht gegen den BC Adelzhausen unter Zugzwang - hat allerdings die letzten drei Duelle gegen den BCA verloren.