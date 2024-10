Heilgemeier lässt Inchenhofen jubeln und Aichach dreht Spiel gegen Pöttmes

Der TSV Inchenhofen mischt als einziges Team aus dem Wittelsbacher Land an der Spitze der Kreisliga Ost mit. Der Aufsteiger gewann auch in Holzheim und hat noch ein Spiel Rückstand auf Tabellenführer Joshofen. Mit der Heimniederlage gegen Alsmoos-Petersdorf verlor der BC Adelzhausen dagegen an Boden. Im Friedberger Stadtderby setzte sich der TSV klar bei den Sportfreunden durch.

