Kreisliga Ost: TSV Friedberg feiert Siegesfolge, auch Affing jubelt

Der TSV Friedberg hat einen Lauf: Gegen Pöttmes feiert die Mannschaft am Sonntag den dritten Sieg in Folge und kämpft sich aus den Abstiegsplätzen nach oben. Alsmoos-Petersdorf ist den Sportfreunden Friedberg deutlich überlegen und gewinnt mit 7:1. Inchenhofen siegt souverän gegen die Gäste aus Gerolsbach und rutscht auf den zweiten Tabellenplatz, Aichach kann in Rain ebenfalls Plätze gut machen.

