Oberbernbach auf Trainersuche: Broo verlässt SCO im Sommer

Die sportliche Situation ist alles andere als erfreulich. Als Schlusslicht der Fußball-Kreisliga Ost muss der SC Oberbernbach im Sommer die Rückkehr in die Kreisklasse befürchten. Nicht allein der Blick auf die Tabelle bereitet dem SCO und seinen Freunden Sorgen. Jetzt hat auch noch Spielertrainer Bashar Broo angekündigt, dass er sich am Ende der Saison zusammen mit seinem Assistenten Rachad Bamario von diesem Verein an der westlichen Peripherie von Aichach verabschieden wird. Wie wird es weitergehen beim Tabellenletzten?

