Sportfreunde Friedberg besiegen den Tabellenführer – der BC Aichach rutscht weiter ab

Der TSV Friedberg bleibt nach der fünften Niederlage im sechsten Saisonspiel das Schlusslicht der Fußball-Kreisliga Ost. Die Sportfreunde Friedberg hatten dagegen etwas zu feiern: Sie besiegten den Tabellenführer. Jeweils nur einen Punkt gab es für Aichach, Affing, Adelzhausen und Oberbernbach. Verfolger Inchenhofen ging leer aus.

TSV Friedberg – TSV Rain II 0:1

Der TSV Friedberg bleibt nach der 0:1-Heimniederlage gegen die Zweitvertretung des TSV Rain weiter sieglos. Vor knapp 120 Zuschauern kamen die Friedberger gut in die Partie und hatten in der ersten Hälfte des Spiels einige Torchancen, darunter ein Pfostenschuss. Jedoch hatte Kevin Maschke, Torhüter der Gäste, etwas gegen die Führung der Friedberger und hielt mit mehreren starken Paraden seine Mannschaft im Spiel. In der 54. Spielminute gingen die Gäste dann per Konter durch Talha Kulak mit 1:0 in Führung. Es sollte das Tor des Tages sein. Für den TSV Friedberg bleibt es bei einem Punkt aus sechs Spielen und damit dem letzten Tabellenplatz.

TSV Friedberg bleibt nach Niederlage auf dem letzten Tabellenplatz

Nach dem Spiel resümierte Friedbergs Trainer René Kunkel das Spiel: „Wir hätten zur Halbzeit führen müssen. In der zweiten Hälfte haben wir per Konter das 0:1 kassiert und danach war die Luft raus.“ Man sehe den Jungs an, dass der Wille da sei. Allerdings fehle momentan das Quäntchen Glück. (kedre)

BC Aichach – FC Affing 2:2

Am Sonntagnachmittag war der Fünfte der Tabelle, FC Affing, beim Vorletzten in Aichach zu Gast. In der ersten Spielhälfte bekamen die Gastgeber drei Freistöße zugesprochen. Den dritten Freistoß nutzten sie in der 29. Minute aus: Timo Jaskolka bekam den Ball und traf zum 1:0. Die Freude währte nicht lange, da kurze Zeit später Marco Buchner zum 1:1 ausglich. Die Gastgeber konnten sich erst nach 60 Minuten durch einen Strafstoß von Leon Fischer wieder an die Spitze bringen. Kurz vor Ende machte jedoch Nino Kindermann dem Aichacher Sieg einen Strich durch die Rechnung und glich in der 84. Minute zum 2:2 aus.

Icon Vergrößern Leon Fischer vom BC Aichach legte sich den Ball zum Elfmeter zurecht. Er traf zum zwischenzeitlichen 2:1 gegen den FC Affing. Foto: Adrian Goldberg Icon Schließen Schließen Leon Fischer vom BC Aichach legte sich den Ball zum Elfmeter zurecht. Er traf zum zwischenzeitlichen 2:1 gegen den FC Affing. Foto: Adrian Goldberg

BCA-Trainer Markus Kurzhals fasste die Partie zusammen: „Das heutige Spiel war eine deutliche Leistungssteigerung zu den letzten Spielen und genau das, was wir wollten. In Summe war das ein gutes Spiel mit Feuer drin. Wir waren jedes Mal in Führung und bekamen immer wieder einen rein, was einfach ärgerlich war.“ FCA-Trainer Tobias Jorsch sagte zum vermeintlichen Spitzenspiel: „Man merkt auf jeden Fall, dass beide Mannschaften in der ersten Halbzeit sehr vorsichtig waren. Niemand wollte sich Fehler erlauben. In Halbzeit zwei waren wir viel besser drin als Aichach, hatten viele nicht verwertete Torchancen. Hätte der Schiedsrichter nicht abgepfiffen hätten wir noch das 3:2 machen können, das sollte aber einfach nicht sein.“ (joj)

Sportfreunde Friedberg bezwingen Tabellenführer Joshofen-Bergheim

SF Friedberg – SpVgg Joshofen-Bergheim 4:2

Die Sportfreunde Friedberg konnten gegen die „Torfabrik“, Joshofen-Bergheim, bestehen und brachten dem Tabellenführer die erste Niederlage bei. Zwar hatten die Gäste einen höheren Ballbesitz, gegen die defensiv gut organisierten Sportfreunde half jedoch kein probates Mittel. Fanden sie trotzdem einmal eine Lücke, wie von Vincent Porombka in der 7. oder Fabian Fetsch in der 36. Spielminute, reagierte Torhüter Robert Schmidberger glänzend oder ein Sportfreunde-Abwehrspieler klärte im letzten Moment. Die Sportfreunde erwischten einen glänzenden Start: In der 5. Minute erzielte der überragende Simon Metzger nach einer Ecke per Kopf das 1:0. Bei einem Freistoß von Metzger war Marco Heckmeier zur Stelle und erzielte in der 32. Minute per Kopf das 2:0.

Noch ließen sich die Gäste nicht aus der Ruhe bringen, doch als Johannes Böck in der 37. Minute einen Metzger-Freistoß zum 3:0 ins eigene Tor köpfte, roch es nach einer Sensation. Weitere Großchancen vor der Halbzeit „verklopften“ die Joshofener durch Julian Sager und Fabian Fetsch leichtfertig. Nach 60 Minuten erfolgte dann der Anschlusstreffer zum 1:3 durch Paul Hammer. Die Gastgeber lauerten auf Konter. Nach einem Foul verwandelte Zeiske sicher zum 4:1 in der 73. Minute. Erst in der Nachspielzeit erzielte Robert Zisler das Tor zum 4:2 Endstand. (fse)

Oberbernbach beendet Negativserie mit Unentschieden gegen Adelzhausen

SC Oberbernbach – BC Adelzhausen 1:1

Oberbernbach und Adelzhausen verließen den Platz am Sonntag mit jeweils einem Punkt. Bereits nach sieben Minuten fiel das 1:0 durch Thierno Sow für die Gastgeber aus Oberbernbach. Der Zwischenstand hielt sich bis zur Halbzeitpause. Ärgerlich für die Gastgeber: Das Team musste die zweite Halbzeit in Unterzahl spielen, nachdem Caner Besyildiz kurz vor der Pause den Platz mit rot verlassen hatte. Nach einigen Wechseln der beiden Mannschaften glich Dominik Müller aus Adelzhausen in der 86. Spielminute zum 1:1 aus und verbaute den Gastgebern den knappen Sieg.

Icon Vergrößern Thierno Sow vom SC Oberbernbach (Mitte) setzte sich gegen Stefan Asam (rechts) vom BC Adelzhausen durch. Foto: Michael Hochgemuth Icon Schließen Schließen Thierno Sow vom SC Oberbernbach (Mitte) setzte sich gegen Stefan Asam (rechts) vom BC Adelzhausen durch. Foto: Michael Hochgemuth

Abteilungsleiter Max Schmid resümierte: „Wir hatten ein schönes, offenes Spiel, nur die Rote Karte von Besylzid hat uns ein bisschen durcheinandergewürfelt.“ Nach dem Remis gegen Adelzhausen hat Oberbernbach seine Negativserie erfolgreich beendet und landet nun auf Rang 4 der Tabelle. (joj)

Inchenhofen kassiert erste Saisonniederlage in Rennertshofen

FC Rennertshofen – TSV Inchenhofen 1:0

Die Gäste aus Inchenhofen waren mit einer Bilanz von fünf Siegen in fünf Spielen angereist, zudem stellt der TSV die mit Abstand beste Abwehr der Liga mit bis dato nur zwei Gegentreffern. Bereits nach vier Minuten lag der Ball im FCR-Tor. Wegen einer Abseitsstellung von Marco Bergmair zählte der Treffer aber nicht. Nach einem Musterangriff in der zehnten Minute traf TSV-Stürmer Matteo Michel den linken Außenpfosten. Für den ersten Abschluss des FCR sorgte Simon Pickhard, doch sein Schuss aus 25 Metern ging über das Tor. Immer wenn die Gäste schnell und direkt nach vorn spielten, wurde es bei den Mannen um den starken Co-Trainer David Pickhard brenzlig. Aber bereits in dieser Phase des Spiels wurde deutlich, dass sich alle FCRler kämpferisch sehr stark präsentierten und mit körperbetontem Spiel den TSV immer wieder ausbremsen konnten.

In der 18. Minute schlug David Pickhard einen Freistoß von der rechten Torauslinie in den Strafraum, wo sein Bruder Simon zum Schuss kam. Gästekeeper Philipp Schreier konnte jedoch reaktionsschnell mit einer Fußabwehr den Einschlag verhindern. Danach konnte sich FCR-Torwart Manuel Fieger zweimal auszeichnen. Zunächst fischte er in der 22. Minute einen 20-Meter-Kracher von Fynn Wenczel aus dem Kreuzeck, fünf Minuten später scheiterte Elias Landsbeck an Fieger. Als bereits die Nachspielzeit in der ersten Halbzeit lief, schlug der FCR zu. David Pickhard brachte eine Freistoßflanke von links in den Strafraum, die Thomas Krämer per Kopf zur Führung nutzte.

Nach dem Seitenwechsel verflachte das Spiel etwas. Dies änderte sich allerdings, als der schnelle und stark aufspielende Denis Giess in der 55. Minute in den Gästestrafraum eindrang und von einem Abwehrspieler von den Beinen geholt wurde. Zum fälligen Elfmeter trat Simon Pickard an, schaffte es aber nicht, den Sack für den FCR zuzumachen. Torwart Philipp Schreier parierte den schwach geschossenen Strafstoß. Danach versuchten die Gäste mit aller Macht zum Ausgleich zu kommen. Die letzte knifflige Situation klärte erneut Fieger, als er einen Kopfball von Marco Bergmair runterpflückte. (abs)

TSV Pöttmes triumphiert im Derby gegen Alsmoos-Petersdorf

TSV Pöttmes – SSV Alsmoos-Petersdorf 2:1

Einen ganz wichtigen 2:1-Sieg im Derby gegen den SSV Alsmoos-Petersdorf konnte der TSV Pöttmes einfahren. Im Vergleich zum Auftritt von vergangener Woche gegen Inchenhofen zeigten sich die Gastgeber in diesem Spiel von einer anderen Seite. Pöttmes nahm die Zweikämpfe an und konnte das Spiel letztlich mit viel Energie und Kampf gewinnen. Die Führung vor rund 200 Zuschauerinnen und Zuschauern erzielte Stefan Klink für den TSV per Kopf in der 38. Minute. Kurz davor hatten die Gäste noch eine hochkarätige Chance, trafen aber nur den Pfosten.

Nach der Halbzeit schlug der SSV in der 57. Minute durch Robin Helmschrott zurück. Anschließend war das Spiel wieder offen mit Chancen auf beiden Seiten, ehe der eingewechselte Admir Muratovic nach einem langen Ball von Nicklas Stöckl die Kugel volley direkt ins Tor von Julian Lippmann beförderte (88.). So zieht der TSV mit den Gästen in der Tabelle gleich. (fido)