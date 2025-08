„Der FC Affing wird der FC Hollywood der Kreisliga Ost“: Acht steile Thesen zum Saisonstart

Der Privatsender Sport1 verkündete in mit Pathos überfrachteten Vorschau-Clips bereits die „beste zweite Liga aller Zeiten“, als er noch unter dem Namen DSF firmierte. Ähnliches lässt sich wohl im saisonalen Turnus von der Kreisliga Ost behaupten. Wenngleich sie in der am Freitag startenden Spielzeit schon mit einem außergewöhnlich stimmigen Teilnehmerfeld daherkommt. Schon längst gilt sie nicht nur für Amateurfußball-Sommeliers als die faszinierendste Liga der Region. Jeder Spieltag wartet auf mit knisternden Nachbarschaftsduellen. Zahlreiche Stürmer mit besonders akkuratem Torriecher eifern um die Torjägerkanone. Mit Werner Meyer und Kevin Streit in Inchenhofen sowie Florian Gai, Mathias Benesch und Oktay Yavuz in Petersdorf geben neue Spieletrainer ihr Debüt.

David Libossek Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86551 Aichach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kreisliga Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis