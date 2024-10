Zum zweiten Mal in Folge hat der TSV Aindling ein Auswärtsspiel mit 0:1 verloren. So war es vor einer Woche in Aystetten, so wiederholte es sich am gestrigen Sonntag beim VfB Durach. Diese Punkteverluste haben Folgen in der Tabelle der Landesliga Südwest. Die Aindlinger liegen nun fünf Zähler hinter dem TSV Schwabmünchen und dem FC Gundelfingen.

