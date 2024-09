Ausgerutscht auf dem Gipfel: TSV Aindling verliert Wiederholungsspiel gegen Illertissen

40 Minuten lang befanden sich die Fußballer des TSV Aindling am Dienstagabend auf dem Gipfel der Landesliga Südwest. Nach der 1:0-Führung gegen die zweite Mannschaft des FV Illertissen rangierten die Hausherren in der Blitztabelle auf Rang eins. Aber in der Schlussphase erhielten die Träume einen herben Dämpfer. Genauer gesagt: gleich zwei. Denn die Gäste verpassten dem TSV die ersten beiden Gegentreffer zu Hause in dieser Saison und danach als 2:1-Sieger sogar den ersten Punktverlust vor eigenem Publikum.

Johann Eibl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

TSV Aindling Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Illertissen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis