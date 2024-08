Blamage im Allgäu: TSV Aindling kassiert höchste Pleite seit Aufstieg

An den ersten drei Spieltagen dieser Landesliga-Saison zeigten die Fußballer des TSV Aindling jeweils Leistungen, die zumindest als ordentlich einzustufen waren. Doch der vierte Auftritt geriet zu einer regelrechten Pleite. Gleich mit 0:6 Toren unterlagen sie am Samstag bei der zweiten Mannschaft des FC Memmingen. Allein in Abschnitt zwei landete die Kugel viermal im Netz der Gäste. Die Ausgangsbasis für das Heimspiel im Pokal am Dienstag gegen den VfB Eichstätt könnte wahrlich besser sein. Am Samstag musste man binnen 90 Minuten dreimal so viel Treffer hinnehmen wie zuvor in viereinhalb Stunden Spielzeit zusammen. Dieser Einbruch wirft viele Fragen auf, die auf die Schnelle nicht zu klären sind.

