Fußball-Landesliga

22.05.2023

Der Hollenbach steigt aus der Landesliga in die Bezirksliga ab

Plus Die 0:1-Heimniederlage gegen den SC Olching besiegelt den Abstieg für den TSV Hollenbach. Das Team muss schon nach einem Jahr wieder zurück in die Bezirksliga.

Nach der 0:1-Niederlage im Heimspiel gegen den SC Olching am Samstag steht der TSV Hollenbach als direkter Absteiger aus der Landesliga fest. Die Partie war sinnbildlich für die zurückliegende Saison der Krebsbachtaler und offenbarte die Schwächen, die ihnen zum Verhängnis wurden. Abteilungsleiter Bernhard Fischer brachte dies nach der Partie auf den Punkt: „Wir haben einmal mehr gut mitgehalten und uns nicht versteckt. Es gelang uns aber nicht, die Kontrolle zu übernehmen.“

Da mit Michael Schäfer und Werner Meyer am Samstag auch noch zwei Offensivakteure verletzungsbedingt ausfielen, verbesserten sich die Prognosen für die Rot-Weißen nicht gerade. Schäfer plagt sich seit der Begegnung in Schwabmünchen vor einer Woche mit Schmerzen im Knie, Meyer verletzte sich beim Aufwärmen. Die Zuschauer sahen in den ersten 45 Minuten kaum nennenswerte Höhepunkte. Silvio Sebalj verpasste eine Flanke vom linken Flügel von Raoul Leser, der sich im Laufduell gegen Jan Sostmann stark behauptete, nur knapp mit dem Kopf (21.).

