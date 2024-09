Drei Auswärtsspiele in Folge ohne Niederlage: Aindling spielt Unentschieden in Jetzendorf

Am Sonntagabend durfte der TSV Aindling eine Premiere feiern. Das 1:1 beim TSV Jetzendorf war das erste Unentschieden in der Landesliga-Saison 2024/25 für ihn. Bei dieser Partie wurden Erinnerungen an das Duell vor 13 Monaten an gleicher Stelle wach. Damals gingen die Oberbayern so wie am Sonntag durch einen Elfmeter in Führung, doch dieses Mal waren die Gäste in der Lage, noch den Ausgleich herzustellen. Aindling, nunmehr in drei Auswärtsspielen in Folge ungeschlagen, verfügt damit über 16 Punkte, dazu benötigte man lediglich acht Partien. Ein beachtlicher Schnitt von exakt zwei Zählern pro Begegnung. In der letzten Runde waren zehn Auftritte notwendig, um 17 Zähler vorweisen zu können. Aindling rutscht damit zwar auf den fünften Tabellenplatz ab, hält aber dennoch den Anschluss an die Spitze.

Johann Eibl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis