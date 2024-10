Ein offensiver Mittelfeldmann wird beim TSV Aindling zum Torjäger

Vier Mal in Folge hatten die Manchinger in der Fußball-Landesliga gesiegt, zuletzt sogar mit 4:0 beim FC Memmingen II. Vor diesem Hintergrund erklärte Aindlings Trainer Florian Fischer: „Für mich die derzeit beste Mannschaft.“ Daher muss man das 2:2, das der TSV am Freitagabend bei diesem Aufsteiger erzielte, in jedem Fall als Erfolg werten. „Das Ergebnis geht in Ordnung“, kommentierte der Gäste-Coach die Punkteteilung, nachdem beide Seiten zum Siegtreffer hätten kommen können. Aindling etwa ganz am Ende, als der eben eingewechselte Florian Kronthaler nach einem Zuspiel von Jonas Müller den Abschluss verpasste.

