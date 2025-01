Trainer Fischer verlängert in Aindling - TSV sucht Verstärkungen

Hinter den Kulissen des TSV Aindling herrschte für einige Zeit Ruhe. Die gehört aber nun der Vergangenheit an, denn im Januar wurden bereits viele Gespräche geführt und Entscheidungen getroffen. Und seit dem Montag wird auch wieder trainiert. Schließlich soll die Mannschaft gerüstet sein, wenn am 2. März die erste Aufgabe in der Fußball-Landesliga gegen den TSV Schwabmünchen ansteht.

Johann Eibl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Florian Fischer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

TSV Aindling Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis