TSV Aindling: Im Wiederholungsspiel an die Tabellenspitze?

Schlag auf Schlag: Diese Devise ist den Landesligafußballern des TSV Aindling bereits vom Saisonstart her bekannt, als sie wochenlang beinahe mehr Partien als Trainingseinheiten zu bestreiten hatten. Derzeit trifft die Losung erneut zu. Denn nach dem 1:0-Erfolg am Samstag in Pfaffenhofen kommt am Dienstagabend das Team zwei des FV Illertissen ans Schüsselhauser Kreuz, wo der Anpfiff um 18.30 Uhr erfolgt, und drei Tage später wird der TSV Wertingen erwartet.

Mit einem Sieg über Illertissen kann Aindling die Spitze der dann weitgehend begradigten Tabelle erobern. Diese Aussicht sollte Ansporn genug sein. Tritt die Mannschaft wieder so engagiert auf wie in Pfaffenhofen, darf sie durchaus auf den Platz an der Sonne und die damit verbundene Fortsetzung der Erfolgsserie hoffen.

Beim Spielabbruch im August führte Illertissen mit 2:0 gegen den TSV Aindling

Die „Zweite“ des Regionalligisten aus dem Westen des Bezirks dürfte nicht gerade mit großer Begeisterung die Fahrt an den Lechrain antreten. Nachdem die Begegnung am ursprünglichen Termin (14. August) wegen eines heftigen Gewitters abgebrochen wurde, müssen sie erneut unter der Woche in Richtung Osten aufbrechen. Diese Konstellation dürfte für den einen oder anderen Kandidaten aufgrund beruflicher Verpflichtungen nicht so ganz einfach zu lösen sein. Außerdem erinnert man sich in Illertissen daran, dass man vor fünf Wochen bereits mit 2:0 führte, als der Abpfiff ertönte. Die Gäste befanden sich also auf dem Weg zu einem Auswärtssieg. Am Dienstagabend beginnen sie aber wieder bei Null.