Wieder kein Sieg: Aindlinger Nullnummer gegen Memmingen II

Es wird Zeit, dass in Kürze die Winterpause beginnt. Dieses ernüchternde Fazit darf man nach dem vorletzten Heimspiel des TSV Aindling in diesem Jahr ziehen. Beim 0:0 gegen die zweite Garnitur des FC Memmingen endete immerhin die Serie von drei Niederlagen am Stück. Von einer fußballerischen Aufwärtsentwicklung aber konnte allenfalls in einzelnen Szenen die Rede sein. Aus den vergangenen fünf Partien hat die Aindlinger Mannschaft ganze zwei Zähler errungen.

