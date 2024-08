Wieder später Jubel: Aindling zieht in Unterzahl Kopf aus der Schlinge

Sechs Punkte aus drei Partien: Mit dieser mehr als ordentlichen Startbilanz kann der TSV Aindling den beiden folgenden Auswärtsspiel in Memmingen und Schwabmünchen einigermaßen zuversichtlich entgegenblicken. Beim 2:0-Heimsieg am Mittwoch gegen den VfL Kaufering verzeichneten die TSV-Fußballer zwei Premieren, eine erfreuliche und eine weniger angenehme. Zum ersten Mal in dieser Saison gelangen eigene Tore und zum ersten Mal musste man auch mit einem Platzverweis fertig werden. Anton Schöttl dezimierte die Truppe, die es aber schaffte, die Unterzahl in beachtlicher Weise zu kompensieren. Diese Tatsache ist beinahe noch mehr wert als der Gewinn der drei Punkte.

