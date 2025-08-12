Mit 1700 Zuschauern: 48 Teams spielen Junioren-Turnier in Zell

Erneut wurde die Sportanlage des SC Griesbeckerzell vor Kurzem zur Bühne für eines der größten Jugendfußballturniere der Region. Trotz widriger Wetterbedingungen verwandelte sich das Gelände in ein Zentrum voller Spielfreude, Teamgeist und sportlicher Höchstleistungen – und zeigte einmal mehr, was die Jugendabteilungen der Vereine auf die Beine stellen können.

Bereits am Samstag gingen insgesamt 28 Teams aus den Altersklassen C-, D-, E1- und E2-Junioren an den Start. Am Sonntag übernahmen dann die Jüngsten das Kommando. 20 Mannschaften der F1-, F2-, G1- und G2-Junioren sorgten für ein buntes, lebendiges Fußballfest. Besondere Höhepunkt: die Teilnahme der E-Junioren des traditionsreichen TSV 1860 München – und eine weitgereiste Mannschaft aus Wuppertal. Die fand über eine Urlaubsbekanntschaft von Vizepräsident Finanzen Jürgen Hoier ihren Weg nach Zell und bestritt bereits am Freitagabend ein Freundschaftsspiel gegen die Zeller E2-Junioren, ehe sie im SCG-Sportheim übernachtete.

Mit Gästen aus Wuppertal und München: Junioren-Turnier in Zell zieht viele Menschen an

Trotz der Wetterkapriolen fanden sich am Samstag rund 1.200 Zuschauer, Betreuer und Spieler auf dem Vereinsgelände ein – ein eindrucksvoller Beweis für das große Interesse am Jugendfußball in der Region. Auch am Sonntag waren nochmals rund 500 Besucher vor Ort und sorgten für eine stimmungsvolle Kulisse bei den Spielen der kleinsten Talente.

Nicht zuletzt war das Festturnier auch ein Beispiel für funktionierende Vereinsgemeinschaft. Zahlreiche Helferinnen und Helfer aus den Vereinen der Jugendgemeinschaft Affing, Gebenhofen, Obergriesbach und Zell sorgten für das leibliche Wohl der Gäste. Auch einige Spieler der ersten Mannschaft des SCG griffen tatkräftig mit an und unterstützten den Ablauf.

Die beiden außergewöhnlichen Gäste konnten die Turniere ihrer Altersklassen auch gewinnen, die „Sechzger“ in der E1-Jugend, die SF Dönberg-Wuppertal in der F1-Jugend. Die weiteren Turniersieger: FC Affing (G1- und G2-Jugend), TSV Gersthofen (E2), die Spielgemeinschaft SC Griesbeckerzell/SV Obergriesbach/FC Affing/DJK Gebenhofen-Anwalting (D) und die Spielgemeinschaft Kühbach/Schiltberg (C).