Affing kämpft sich in der Kreisliga langsam nach oben

Die Spieler des FC Affing (rote Trikots) beißen sich langsam in die Kreisliga rein. Jetzt gab es einen 5:0-Erfolg in Dasing.

Plus Bezirksliga-Absteiger Affing hat in der Fußball-Kreisliga jetzt zwei Gänge höher geschaltet. Beim Kissinger SC hat der Fußballchef Geduld mit der jungen Mannschaft.

Von Johann Eibl

Wer sich für den TSV Aindling interessiert, der sollte die Tabelle in der Fußball-Landesliga Südwest spätestens jetzt mit kritischen Augen betrachten. Der Abstand auf den ersten Platz in der Abstiegsrelegation beträgt nur noch drei Zähler – und das nach einer Serie von sechs Spielen ohne Niederlage. Es kann eben manchmal sehr schnell nach unten gehen.

Josef Kigle, der Vorstand Spielbetrieb, hatte sich das Erreichen von 30 Punkten vor der Winterpause gewünscht. Nach dem 0:4 gegen Schwabmünchen fehlen noch 13 Zähler zu dieser Marke. Zehnmal kann die Mannschaft noch was machen fürs Konto, das erste Mal bereits am Freitag ab 19 Uhr in Emmering gegen die zweite Mannschaft der SpVgg Unterhaching.

