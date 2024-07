Neue Regeln und ein positiver Trend: Das war bei der Spielgruppentagung los

Auch die Fußballer in unserer Region sollten sich zurückhalten, wenn sie künftig das Bedürfnis haben, während einer Partie dem Schiedsrichter ihre Meinung kundzutun. Bei der Europameisterschaft hat sich die neue „Mecker-Regel“ bewährt, also gilt sie künftig überall, wie bei der Spielgruppentagung im Heim des TSV Sielenbach zu hören war. Allein der Kapitän hat nun das Recht, den 23. Mann auf einen tatsächlichen oder (vermeintlichen) Fehler aufmerksam zu machen. Trägt der Keeper die Spielführerbinde, so wird einem Feldspieler diese Rolle zugewiesen.

Johann Eibl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Spielgruppentagung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sportgericht Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis