Offenes Visier? Ecknach empfängt Hollenbach zum Derby

Viel Zeit sich über den 1:0-Coup beim TSV Schwabmünchen zu freuen, hat der TSV Aindling. Denn das Team von Trainer Florian Fischer ist bereits am Mittwoch ab 18.30 Uhr schon wieder in der Landesliga Südwest gefordert. Zu Gast ist der FV Illertissen II. Tabellarisch gehen die Aindlinger als Favorit in das Duell. Mit neun Punkten aus fünf Partien steht das Team vom Schüsselhauser Kreuz aktuell sogar auf Rang drei.

