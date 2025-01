Pipinsried landet Transfercoup: Neuzugang kickte schon mit Musiala

Der FC Pipinsried hat sich nochmals verstärkt und dabei einen Transfercoup gelandet. Neu im Dachauer Hinterland ist der frühere Drittliga-Spieler Alexander Lungwitz. Der 24-jährige Defensiv-Spezialist war zuletzt vereinslos, davor kickte er beim SC Freiburg II, dem FC St. Pauli II, den Würzburger Kickers, der SpVgg Greuther Fürth und dem FC Bayern München II.

In seiner Karriere trainierte Lungwitz mit Trainern wie Tim Walter, Sebastian Hoeneß und Thomas Stamm. Seine Mitspieler im Jugendbereich können sich sehen lassen, so kickte er unter anderem mit Jamal Musiala (FC Bayern), Joshua Zirkzee (Manchester United) und Angelo Stiller (VfB Stuttgart). Auch Nationalspieler David Raum (RB Leipzig) kennt er aus der gemeinsamen Zeit bei der SpVgg Greuther Fürth. Auch in der UEFA Youth League spielte Lungwitz. Dort ging es gegen Mannschaften wie den AEK Athen, Ajax Amsterdam und Benfica Lissabon. Trotz verschiedener Angebote entschied sich der Linksfuß für den Dorfclub. Lungwitz wohnt in Günzenhausen bei Freising.

FC Pipinsried: Neuzugang feiert erfolgreiche Premiere

„Warum Pipinsried? Nach fünf Jahren und verschiedenen Stationen möchte ich jetzt dem Profi-Fußball den Rücken kehren und mir in der Heimat etwas aufbauen. Der Kontakt zu Pipinsried ist bereits im Sommer entstanden. Nach vielen guten Gesprächen und mehreren Monaten als Gastspieler – um mich fit zu halten – ist es jetzt der einzig sinnvolle Schritt für mich. Es ist ein Verein, der hohe Ambitionen und eine sehr gute Mannschaft hat. Da möchte ich zum Erfolg beitragen.“

Die Verpflichtung freut auch Pipinsrieds Sportlicher Leiter Johannes Müller. „Ich habe großen Respekt vor der Entscheidung, dass er sich bereits frühzeitig Gedanken über eine Alternative zum Profifußballer-Beruf gemacht hat. Seine fußballerische Qualität, seine Erfahrung aus der 3. Liga, sein Charakter sowie die Nähe zu Pipinsried passen perfekt zu unseren Ambitionen und ich bin zuversichtlich, dass er eine wichtige Rolle in unserem Team einnehmen wird. Wir erhoffen uns einen Vorteil aufgrund der Tatsache, dass er seit einigen Monaten bei uns mittrainiert und somit die Mannschaft und das Trainerteam bereits kennenlernen durfte.“ Beim ersten Testspiel gegen die U19 des FC Ingolstadt stand Lungwitz 90 Minuten auf dem Feld. Der FCP gewann mit 3:1 dank der Tore von Valdrin Konjuhi, Mario Götzendörfer und Tim Greifenegger. (AZ)