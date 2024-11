Pyro-Ärger in Aindling: Ecknach nach Trainerbeben beim Lieblingsgegner

Der Höhenflug in der Landesliga Südwest dürfte für die Fußballer des TSV Aindling zumindest vorerst der Vergangenheit angehören. Nach dem missglückten Start in die Rückrunde mit Niederlagen in Erkheim und gegen Gundelfingen befindet sich die Spitze der Tabelle außer Reichweite. Es blieb lediglich ein Platz ganz am Ende des oberen Drittels. Am Samstag ab 14 Uhr ist in Kaufering ein ganz anderer Gegner zu erwarten als zuletzt der Aufstiegsaspirant Gundelfingen.

