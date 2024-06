Fußball-Relegation

08.06.2024

Bitteres Ende: Mauerbach steigt nach Relegations-Krimi ab

Plus Die SG Mauerbach verliert in der Relegation gegen Tur Abdin Augsburg mit 1:3 und steigt in die A-Klasse ab. Auf die Enttäuschung folgt eine Kampfansage.

Von Johann Eibl

Abstieg ist ein scharfes Schwert. Wie treffend diese Formulierung die Gemütslage von Fußballern und ihren Anhängern beschreibt, wenn es eine Liga nach unten geht, dafür lieferte die SG Mauerbach reichlich Anschauungsunterricht. Während bei ihr nach der 1:3-Niederlage in der Relegation gegen den FC Tur Abdin Augsburg Tristesse Trumpf war, ließen sich die Sieger in Gebenhofen nach allen Regeln der Kunst feiern. Sie schafften auf den letzten Drücker den Einzug in die Kreisklasse, während die Aichacher in die A-Klasse abrutschen.

Diese Einstufung gilt für die Saison 2024/25. Ob dieser Betriebsunfall im Laufe der nächsten Monate schon wieder repariert werden kann, das weiß vorerst nur der Fußballgott. Doch einige Minuten nach dem Schlusspfiff zeigten die Mauerbacher eine Reaktion, die Raum für einen gewissen Optimismus bietet. Man bildete einen großen Kreis und demonstrierte auf diese Weise die Bereitschaft, dem aktuellen Frust schon bald wieder verstärktes Engagement folgen zu lassen. Stefan Haug, der Zweite Vorsitzende, zeigte Zuversicht: "Ich weiß genau, wie sich die Jungs fühlen. Das ist eine solch homogene Truppe." Wenn sie das in der neuen Runde unter Beweis stellt, dann könnte es bald wieder nach oben gehen. Diesmal wirkten sie vergleichsweise müde, nachdem sie am Dienstag zuvor noch ein Punktspiel zu bestreiten hatten, während die Partie der Augsburger, die für Mittwoch geplant war, abgesagt wurde. Somit war es nicht verwunderlich, dass die Kicker aus der Fuggerstadt in puncto Tempo ein klares Plus verzeichneten.

