Fußball-Relegation

15:00 Uhr

Mammutaufgabe für SGM-Defensive: Mauerbach kämpft um Klassenerhalt

Plus Die SG Mauerbach muss in der Relegation am Freitagabend gegen Tur Abdin Augsburg ran. Besonders auf die Abwehr der SGM wartet Schwerstarbeit.

Von Sebastian Richly

Während es im Fußballkreis Augsburg nun mit der Relegation los geht, wird im Allgäu erst gar keine stattfinden. Daraufhin einigten sich die Verantwortlichen vor dem Hintergrund des Hochwassers und der ungewissen Terminplanung. Alle Teilnehmer der Relegation steigen auf oder bleiben in ihren Ligen. Die Spielklassen werden entsprechend erweitert. Am Freitag ist bereits die SG Mauerbach gefordert.

Fußball: Mauerbach tritt gegen 100-Tore-Strum an

Die Spielgemeinschaft kämpft ab 18.30 Uhr in Gebenhofen um den Klassenerhalt in der Kreisklasse. Der 13. der Kreisklasse Aichach trifft auf den Vizemeister der A-Klasse Augsburg Mitte, Tur Abdin Augsburg. Groß war die Enttäuschung bei der SGM am Dienstagabend nach der 2:4-Niederlage beim TSV Kühbach. Die mauerbacher waren sogar in Führung gegangen und warfen am Ende alles nach vorne. Doch auch ein Sieg hätte dem Team von Trainer Frank Lehrmann nichts genutzt, denn im Parallelspiel holte Konkurrent VfL Ecknach II in Gebenhofen einen Punkt, wodurch Mauerbach bei einem Dreier aufgrund des verlorenen direkten Vergleichs ohnehin in die Relegation hätte müssen. Dort geht es ausgerechnet nach Gebenhofen. Für Lehrmann ein Heimvorteil schließlich coachte der 39-Jährige eine Spielzeit lang die dort beheimatete DJK.

