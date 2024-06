Fußball-Relegation

vor 33 Min.

Ohne Toptorjäger: Canovic will sich mit Aufstieg aus Echsheim verabschieden

Michael Müller (links) und der SV Echsheim wollen auch im Relegationsspiel in Petersdorf den Gegner zu Fall bringen. Der SVE trifft am Dienstagabend auf Viktoria Augsburg.

Plus Der SV Echsheim trifft im Relegationsspiel auf Viktoria Augsburg. Ausgerechnet jetzt fehlt der Torjäger. Der Coach kritisiert den Verband für den Spielplan.

Von Sebastian Richly

An die letzte Niederlage kann man sich beim SV Echsheim eigentlich schon gar nicht mehr erinnern. Die ereignete sich im November, seitdem gab es in der Kreisklasse Aichach für den SVE fast ausnahmslos Siege. Diese Serie will das Team aus dem Pöttmeser Oberland auch in der Relegation fortführen. Am Dienstag trifft Echsheim in Petersdorf ab 19 Uhr auf die TG Viktoria Augsburg. Dabei muss Trainer Aleksandar Canovic muss seinen Toptorjäger verzichten. Für den Coach könnte es ein besonderes Spiel werden.

Denn möglicherweise ist es sein letzter Auftritt an der Echsheimer Seitenlinie. Zur neuen Saison übernimmt Simon Landes als Spielertrainer beim SVE. "Das ist wirklich sehr schade, aber ich kann das nachvollziehen. Der Verein hat das frühzeitig kommuniziert. Dennoch wäre ich gerne geblieben und ich glaube, auch beim Verein gibt es ein weinendes Auge. Gerade vor dem Hintergrund, was hier in den vergangenen Monaten passiert ist", so Canovic, der das Erfolgsgeheimnis wie folgt beschreibt: "Wir haben sehr gut in der Vorbereitung gearbeitet. Es ist etwas gewachsen. Der Teamgeist ist unglaublich und die Siege gegen die Topteams haben uns zusätzlichen Aufschwung gegeben."

